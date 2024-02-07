天氣｜ 今晚市區降至15度　新界再低兩三度　明日顯著轉冷

一股東北季候風正影響廣東沿岸。預料一股季候風補充會在今日稍後抵達沿岸地區。天文台預測，本港地區今日（7日）多雲，有幾陣雨，稍後雨勢較為頻密。日間最高氣溫約19度。吹和緩至清勁東風，稍後轉吹北風，市區氣溫顯著下降至午夜最低約15度，新界再低兩三度。



圖為截至2月7日清晨5時50分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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季候風補充稍後抵達 未來兩三日寒冷

天文台指出，一股東北季候風補充會在今日稍後抵達華南沿岸地區，同時受一道廣闊雲雨帶影響，未來兩三日該區天氣寒冷。一股乾燥的大陸氣流會在農曆新年假期為華南沿岸帶來大致良好的天氣，該區日間氣溫回升，日夜溫差較大。

天文台展望，明日（8日）顯著轉冷及有幾陣雨，除夕及年初一早晚寒冷，最低氣溫約11度左右。農曆新年假期部份時間有陽光，日夜溫差較大。

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明日介乎12至15度 年初二最高20度

根據天文台九天天氣預報，明日（8日）顯著轉冷，氣溫介乎12至15度，多雲，有幾陣雨。 周五（9日）為年卅，將進一步降溫至11至15度，早晚寒冷，大致多雲，初時有一兩陣雨。 大年初一（10日）料在12至17度之間，早上寒冷，部份時間有陽光。 年初二（11日）早上清涼，介乎13至20度，大致天晴。初三（12日）日間乾燥、部份時間有陽光，氣溫在14至19度之間。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼

