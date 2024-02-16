天氣｜冷鋒橫過廣東沿岸　今晚降至最低18度　下周後期顯著降溫

一道冷鋒正逐漸橫過廣東沿岸地區，並為該區帶來稍涼的天氣。天文台預測，本港地區於今日（16日）漸轉多雲，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約22度。吹和緩北風，離岸風勢清勁，漸轉吹東風，今晚氣溫下降至最低約18度左右。



圖為截至2月16日清晨6時10分，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月15日 年初六上水和暖▼



+ 11

明日風勢較大稍涼 下周初至周中日間溫暖

天文台指出，一股東北季候風會在今、明兩日影響華南沿岸，該區天氣稍涼。受潮濕的海洋氣流影響，下周初至中期廣東沿岸有霧，日間溫暖。預料另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區氣溫顯著下降。

天文台展望，明日（17日）風勢較大，天氣稍涼。下周初至中期日間溫暖，漸轉潮濕有霧。下周後期氣溫下降。

▼2月13日年初四 山頂公園櫻花開花▼



+ 15

下周三料最高26度 元宵節降至最低14度

根據天文台九天天氣預報，明日（17日）介乎18至21度， 大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，周日（18日）為19至24度，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，沿岸有薄霧。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至2月16日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（19日）為二十四節氣的「雨水」，早晚料有一兩陣微雨，氣溫為20至25度。下周二（20日）仍維持為20至25度、早晚有霧。下周三（21日）料有21至26度。

下周四（22日）氣溫下降，最低料18度，較前一天最高相差8度；下周五（23日）進一步跌至最低15至19度，早晚清涼。至下周六元宵節（24日）早晚相當清涼，最低14度。

▼2月13日年初四 山頂公園郁李開花▼



另外，運輸署指由於水管緊急維修，廣東道（往深水埗方向）近登打士街的部份行車線現已封閉。