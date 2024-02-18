東北季候風周五掩至　驅走有霧天氣　並逐步降溫至2.27僅得14度

天文台表示，受海洋氣流影響，未來數日廣東沿岸地區潮濕有霧，日間相當溫暖。今日（18日）中午氣溫錄得23度，相對濕度79%，黃色火災警險警告生效，明天起一連四天氣溫都在20度以上，但東北季候風會在本周後期開始影響華南沿岸，溫逐步下降，本周五（23日）起溫跌回「一字頭」，至下周初仍處於有一兩陣驟雨、大致多雲，及早晚清涼的天氣，下周二（27日）預測會跌至最低14度。



昨日原本預計本周一至四（19至22日）都有霧，天文台今天修改預測在本周三（21日）部分時間有陽光，唯相對濕度仍維持一連四日，最高可達100%的預測。



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天文台表示，受海洋氣流影響，未來數日廣東沿岸地區潮濕有霧，日間相當溫暖。東北季候風會在本周後期至下周初影響華南沿岸，該區氣溫逐步下降。

本港地區下午部分時間有陽光及溫暖，今晚大致多雲，有薄霧及一兩陣微雨，吹輕微至和緩東南風。展望未來數日潮濕有霧，日間相當溫暖。本周後期氣溫下降。

天文台九天天氣預測。（天文台圖片）

未來九天天氣預測方面，本周五（18日）起開始降溫，一夜間跌七度至最低18度，至下周一（26日）跌至最低15度，翌日（27日）再跌至14度，天文台表示早晚會清涼。

相對濕度方面，明天（19日）起一連五日相對濕度最低也有70%，最高則一律為100%，到本周五（23日）漸轉吹東北風4至5級，初時有霧，大致多雲有一兩陣驟雨，翌日（24日）相對濕度才稍降至最高的90%。

天文台昨日仍預測明天起一連四日是有霧，惟今日預測在本周三（21日）將會有部分時間有陽光。