天氣｜今早多區16度左右　較昨日低5至7度　周末進一步降溫有雨

東北季候風正為廣東沿岸帶來較涼的天氣，今早（7日）本港氣溫普遍較昨日低5至7度。天文台預測，本港地區今日大致多雲。早晚清涼及有幾陣雨，日間最高氣溫約20度。吹和緩北至東北風，離岸風勢清勁。



截至今晨6時，根據天文台各區氣溫，新界多區僅約16度左右。其中，上水為16.1度、大埔16.3度，北區打鼓嶺15.9度，大帽山為11.7度。 九龍觀塘、九龍城也跌至16.3度。



圖為截至3月7日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月5日 回南天維港及將軍澳大霧▼



+ 6

明日早晚清涼 未來數日風勢頗大

天文台指出，東北季候風會在未來兩、三日繼續影響華南沿岸，該區天氣清涼，風勢頗大。預料高空擾動會在周末期間至下周初，為廣東帶來不穩定天氣。而一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在下周中後期影響華南沿岸 。

天文台展望，明日（7日）早晚清涼。周末期間至星期一氣溫進一步下降及有雨。

▼3月3日 大埔海濱公園櫻花盛開▼



+ 15

至下周一仍清涼 下周二最高重上2字頭

天文台九天天氣預報顯示，明日（8日）最低為16度，日間最高19度，大致多雲，有一兩陣雨，早晚清涼。周六（9日）及下周日（10日）最低降至15度，多雲及清涼，有幾陣雨。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼



圖為截至3月7日清晨6時，天文台的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（11日）氣溫介乎16至19度，多雲有幾陣雨，早晚清涼。下周二（12日）最低氣溫稍升至17度，最高氣溫重上2字頭的21度，日間部份時間有陽光。下周三（13日）及下周四（14日）進一步回升到18至21度，仍大致多雲有陣雨。下周五（15日）介乎19至23度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。