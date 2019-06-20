【投資攻略】貿易戰避風港　呢隻「本地薑」年初以來勁升三成

貿易戰陰晴不定，港股後市未容太樂觀，最近一段時間呈強勢的本港消費股，或可成資金避風港。經營日本城的國際家居零售（1373）近期升勢凌厲，加上年內獲大股東多次增持，昨日收報2.4元，今年股價累積升幅超過三成，大幅跑贏恒指。

國際家居零售在1991年成立，兩年後在香港開創首間「十蚊店」，至今成為香港、新加坡及澳門最大的家品零售連鎖商，經營包括「日本城」、「123 by ELLA」及「生活提案」等品牌。

集團在今年1月公布中期業績，純利按年升24%，至4,883萬元；收入升2.2%，至10.8億元，再創新高；毛利率上升0.4個百分點，至46.7%。其中，香港市場仍是集團最大收入來源，佔總收入87.9%，截至去年10月底，在香港擁有295間分店，較去年4月底增加5間。

顧客可在「日本城網購JHC eShop」選購商品，公司並設有J Fun會員計劃。（網站截圖）

理財政策保守 現金流充足料派息穩定

貿易戰令環球市場轉差，有投資項目的上市公司難免有損失，不過，集團除業務集中在本港之外，理財政策亦較為保守，表明不參與高風險投資，主要將港元放置銀行定期存款，相信受貿易戰影響極微。

因應租金上漲，除推出網店「日本城網購」外，集團前年在實體店推出「易購點」網上購物屏幕，消費者可在網上，或者店舖的購物屏幕下單，再選擇送貨上門或分店自取，集團指這會促進線上線下的存貨共享，讓控制零售空間和租金開支時更有彈性。

國際家居零售昨日（19日）收報2.4元，年初以來股價升逾三成，現市值逾17億元，由於財務穩健，如中期擁4.15億元現金流，如盈利能夠保持，相信派息在未來一段時間可維持穩定，以現價股息率5.08厘計，有足夠防守性。

大股東魏麗霞今年以來多次增持，入市價約在2元水平，單計5月便斥資2,400萬元增持。此外，有股壇「長毛」之稱的David Webb也是股東之一，現持股5.02%，最新增持為去年4月30日以均價1.58元買入18.8萬股。

表：部分「本地薑」年初以來表現，以周三（19日）收市價計算。優品360在1月11日上市，以招股價1元計算升幅。

郭家耀：未見資金湧入消費股 避險仍以房托公用股為主

貿易戰在G20峰會前露曙光，令港股周三（19日）彈起700點，但環球經濟前景仍然未見明朗，部分以本港業務為主的上市公司，年初以來的表現都不錯，可能成為防守型投資者的資金避風港。

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，資金未見有明顯趨勢湧入本港消費股，避險資金仍以房託或公用股為主，「因為盤生意絕對夠穩定，派息持續性好強」，相信國際家居零售只是個別表現較好的股份，並非所有業務集中香港的公司都不受經濟周期影響，如高檔零售就要避開。

郭家耀指，國際家居零售生意與民生相關，貨品以日常生活用品或電器為主，不太受經濟周期或自由行旅客所影響，集團過往致力提升毛利，加上生意穩定和投資謹慎，不會有突然的資金需求，令到派息需要調整，「投資者比較Buy」，因此，過去半年的股價表現都不錯。

至於港視（1137）和優品360（2360）今年以來表現亦標青，他指這些規模較少的公司，可能因投資者熟悉品牌而吸引追捧，但業績穩定性談不上跟港鐵（0066）和領展（0823）相提並論，對股價會否維持強勢，以及派息會否持續增長有保留。