中美釋善意港股下半年首日開門紅　獲利盤消化後可再飆

港股在下半年首個交易日延續近期強勢而高收，直逼29000點。大市得以上揚，與上周六（29日）的「習特會」結果好過預期不無關係。恒指於周二（2日）曾高見28959點，收市升332點（1.2%）報28875點，重上100天線（約28592點）；國指亦升99點﹙0.91%﹚，收報10981點，大市成交明顯增至1,124億元。 專家指美國對華為放軟姿態，讓市場感覺正面，料恒指仍有上升空間，可能由騰訊（0700）接力領軍。但專家亦提醒中美元首宣布會面後，上月中起已反彈逾千點，料恒指短線衝破三萬的機會不大，投資者不宜現階段輕率入市。

7月留意聯儲局減息及貿易戰走向

美國總統特朗普在G20峰會期間指，同意有條件放寬允許美國企業向中國電訊設備商華為出售產品，手機設備等科技股周二應聲彈起，丘鈦科技（01478）勁升14% ，兩隻藍籌手機孖寶，舜宇（2382）和瑞聲（2018）分別大漲9%和7%。

不過，美國白宮經濟顧問庫德洛其後指，向華為提供的零件只限全球普遍發售的產品，較敏感的產品則繼續被禁，指特朗普的行為非全面特赦華為的行為，仍以國家安全為先。

這意味華為的解禁，雖短線對相關概念板塊有正面幫助，但政策風險和變數仍在，即使貿易戰出現利好，也不代表中美在貿易談判能迅速達成協議，投資者需留意這場中美博弈持久戰的事態發展，加上，市場早前押注美國7月減息，若美國經濟表現未壞至要本月立即減息，恐市況會較為波動。

G20峰會期間舉行的「習特會」成為傳媒焦點。（路透社）

黃國英：港股仍有空間向上走 支持位睇28000

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，貿易戰目前發展較市場預期的基本情景好，包括華為問題變為「有得傾」，令市場感覺正面，對股市有額外刺激作用。他又指「今日個市要消化一堆獲利盤，叫做Hold得幾好」，應還有空間向上走，但不認為要設目標價，反而要看支持位28000點，若跌穿就需重新部署。

近期恒指反彈主要由友邦（1299）和平保（2318）帶動，兩股今日齊齊創新高，如果強勁的升勢終止，會直接影響恒指的上升動力。黃國英指，本港其他藍籌金融股、銀行股或內銀等近期「唔太叻」，而港交所（0388）目前上升動力不顯著，接力藍籌可能要靠騰訊。但他提醒香港可能有加息風險，季結過後，港元利率也未必回落至之前的低息水平，或導致港股跑輸外圍市況。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，港股本周首日要消化獲利盤，料之後仍有上升空間，由騰訊領軍。（張浩維攝）

鄧聲興：手機設備股及車股追落後仍值搏

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興認為，港股在上月中受中美領袖即將召開峰會的消息刺激，已經反彈逾千點，顯示之前中美「反枱」的極度悲觀情緒，轉向正面，惟中美貿易談判未必很快達到完滿的解決方案，加上美國總特朗普利用貿易戰作為競選策略，料恒指可上望29500點水平，但短期內未必能衝破三萬關。

美國在封殺華為的態度上軟化，令手機設備股炒上，但他預料手機設備股仍有追落後空間，並偏好舜宇以及中興（0763），其中，舜宇傳出來自華為訂單首季按年增三成，加上看好鏡頭需求，「逼近紅底都唔出奇」，即潛在升幅仍高達逾13%。至於其餘追落後板塊，他則推介車股，原因是股價已從高位大幅回落，早已反映了汽車銷售放慢因素。