川藏鐵路將成重中之重 　今年中國鐵路「三大任務」是什麼？

1月2日，中國國家鐵路集團有限公司召開年度工作會議。2020年中國鐵路要完成「三大任務和重點改革」。2020年中國鐵路將完成將近8,000億元人民幣的固定資產投資，確保投產新線4,000公里以上（包括2,000公里高鐵線路），其中，川藏鐵路的建設是重中之中，將確保在2026年建成通車。

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國鐵集團﹕加快旗下企業上市

此外，中國國家鐵路集團董事長陸東福表示，2020年中國鐵路將明確深化鐵路改革的時間表；繼京滬高鐵成功上市後，鐵科軌道公司、中鐵特貨、金鷹重工等企業也將加快上市，同時將推進混合所有制改革，吸引社會資本參與鐵路建設。中國依靠基礎設施建設，尤其是鐵路建設拉動經濟、整合資源，推動改革的進程正在加速。

鐵路一直以來是中國交通和基礎設施建設的重中之重。其龐大的運力和對於區域經濟的整合能力，非其他運輸方式可比。尤其對於西藏、新疆等西部地區，以及戰略要地，鐵路的投送能力是汽車的10倍以上，一旦建成副線鐵路，完成電氣化改造，其運力還將翻一翻。

與此同時，鐵路的建設還將極大地拉動其他工業部門的發展，其經濟帶動作用往往高達自身投資的5至6倍。鋼鐵、有色、水泥、機械、機車製造、電子、通信、精密儀表、工程施工等等國民經濟的核心支柱產業都將因鐵路的大規模投資而廣泛受益。尤其是高速鐵路的興建，以及高原鐵路的修建，都對中國原發科技創新和製造業的升級提出了更高要求，提供了市場需求。

而在區域經濟方面，鐵路的建成通車將使得資源開發、人員流動、產業轉移更加便捷，乃至市場化改革、現代管理機制、以及對外開放，等等國家進行現代化升級的各個關鍵變革有了堅實的物質支持。

從2010年以來，中國在穩定普通鐵路投資的基礎上，正在加速對於高鐵的投資。同時，鐵路的建設也有效地帶動了中國經濟的增長。（多維新聞製作）

修鐵路改善居民收入

以青藏鐵路的開通為例，在開通的13年裏，青藏鐵路共運送旅客近1,800萬人次，西藏自治區GDP由2005年的248.8億元增長到2019年的預計1,500億元。2019年西藏城鄉居民人均可支配收入分別達到33,797元和11,450元，較2005年分別提高了4倍和5.5倍。可見鐵路的修通對於高原地區和老少邊窮地區的經濟拉動意義更加凸顯。

此次，川藏鐵路儘管從技術難度上要遠遠高於青藏鐵路，但是，由於可以直接將西藏與四川盆地，成渝經濟區，乃至長江經濟帶直接相連，其經濟意義遠遠大於青藏鐵路。更關鍵的還有通向尼泊爾、印度和連接巴基斯斯坦等國的鐵路網絡。因此，無論對於西藏的經濟發展，還是對於中國的「一帶一路」倡議，川藏鐵路的建成都着無可替代的重要意義。

京滬高鐵籌逾300億元

當然，在加快投資、加速工程建設的同時，中國也正在加速鐵路資源資本化的進程。通過上市和混合所有制改革，一方面改變過去過於僵化的官僚管理機制，另一方面發揮優勢資源的更大效益，籌集更多社會資金參與鐵路建設。在2020年1月6日，中國高鐵第一股，京滬鐵路的上市的第一天，就募集金額超過300億元，發行市盈率達到23.39倍。

這不僅說明社會資本對於中國高鐵經濟效益的認可，而且有更多資金看好今後中國鐵路的未來投資收益。在公正公開的制度保障下，在幹線、直線，優劣資本的合理搭配下，有更多的社會資本願意投資在長期的中國鐵路建設中。儘管，一些輿論上，中國鐵路成為了「入不敷出」「債台高築」的國企失敗樣本，但是，社會資本以及地方經濟的建設正在誠實地選擇用「腳」投票。