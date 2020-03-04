【財經評論】聯儲局突減息半厘　美股崩盤序幕或已拉開

3月3日，美國聯邦儲備委員會（Fed）突然宣布一次性降息50個基點，降息後聯邦儲備基金利率目標區間為1%至1.25%。這是美聯儲自2008年以來最大幅度的單次降息，以應對武漢肺炎疫情對經濟的衝擊。同時超額存款準備金率（IOER）也同步下調50個基點至1.1%。

此次緊急議息會議後，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）稱，降息不能解決疫情給供應鏈帶來的問題，但是可以提振家庭和企業的信心，避免金融市場的緊張，同時財政方面可能也會出台支持政策。然而，美國的股票市場更為擔心出現極端的經濟下行，在降息後股價先漲後跌，道瓊斯工業指數一度從下跌300點拉昇至上漲400點，但隨後三大股指繼續下挫，截至收盤時美股整體跌幅近3%。

美聯儲降息後美股繼續下挫，反映出市場對於發達國家疫情爆發的憂慮，近期除中國外多個國家首次報告確診病例，日本、韓國、意大利疫情出現加速蔓延的態勢。受此影響，道指上周（2月24日至2月28日）的5個交易日內跌幅達到12.4%，為歷史第十大單周跌幅。

市場預期悲觀，美股接連下挫，除了降息，美聯儲主席鮑威爾似乎也沒有更好的辦法。（新華社）

分析師﹕減息應對疫情是不對症

事實上，市場對於本次降息有充分預期，芝加哥商品交易所預測美聯儲貨幣政策走向的工具「美聯儲觀察（Fed Watch）」預計。美聯儲有95%的概率在3月18日議息會議上減息半厘，到2020年底累計降息至少1厘機會率高達75%，反映市場對於美國經濟悲觀預期。

中國光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華認為，美聯儲降息沒有阻止美股繼續下挫，說明貨幣政策並不「對症」。新冠肺炎疫情對經濟供給、需求兩端均有衝擊，疫情早一天得到控制，經濟損失就會越小，投資者希望看到疫情得到有效控制，經濟重回復甦擴張軌道。美聯儲此次降息既不能起到防疫作用，也不能有效對衝短期疫情衝擊，只能在一定程度上穩定投資者預期，避免市場非理性恐慌。

截至目前，新冠疫情以及波及72個國家或地區，尤其是中國境外疫情並未得到有效控制，投資者仍擔憂疫情在中國境外失控。美聯儲如此緊迫和大幅度的降息，某種程度上向市場傳遞疫情影響「事態嚴重」的信號，反而加劇市場擔憂。

周茂華分析：「美聯儲利率處於歷史低位，貨幣政策效果與空間受制約。2008年美國次貸危機以來歐美主要央行非常規政策試驗表明，非常規政策應對短期市場流動性緊縮、避免危機失控有效，但對經濟深層次結構性問題、有效需求等方面無能為力。資產負債表處於歷史高位（4.3萬億美元），投資者憂慮美聯儲現有政策空間難以應對下一輪的中小級別的金融、經濟危機的衝擊，美國股市高估值難以支撐。」

貨幣寬鬆屬治標不治本

北京大學光華管理學院應用經濟系副教授唐遙表示，由於世界經濟在供應鏈和需求方面聯繫緊密，一旦疫情在各國全面爆發，將會對中國的生產能力以及出口造成二次衝擊，同樣，美國經濟也會不可避免的捲入其中。美聯儲及澳洲央行相繼減息，說明各國已經充分意識到了新冠疫情的潛在破壞力，有助於降低國際經濟下行的風險。但需要認識到，防疫措施才是真正決定疫情的經濟衝擊大小的因素。

分析認為，美股在過去一年不斷創新高的過程當中，槓桿率水平一度出現下降，這使得市場認為，美股可能處於一個相對健康的水平。但隨着指數基金、動量基金和對衝基金的發展，美股的槓桿率水平可能被低估。再這樣的情況下，一旦市場大跌，基金贖回集中出現，就會發生擠兑現象，這與美股急速殺跌的情況較為吻合。

其實，對於任何一個國家而言，貨幣寬鬆只是治標不治本的止疼藥，充裕的流動性不能解決經濟結構性矛盾，反而會催生資產價格泡沫，槓桿率攀升。經歷十年牛市的美國股市，或許會因為新冠肺炎疫情的「意外」影響，拉開下跌的大幕。