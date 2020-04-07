【瑞幸咖啡造假】「狙擊手」渾水曾沽空18隻中概股　近半終除牌

在美國掛牌的中概念瑞幸咖啡，於上周四自揭造假數，當日股價曾大瀉逾8成。知名沽空機構渾水（Muddy Waters Research），則在2個月前發表一份有關瑞幸的匿名調查報告，指稱瑞幸財務存問題。翻查資料顯示，渾水過往曾沽空的中概股，有近半公司最終要除牌，瑞幸咖啡的未來令人憂慮。

沽空機構渾水揭發中國公司的做假醜聞，過往曾沽空多家中概股，自2010年成立以來，統計當中做空過的18家中概股，當中8家已除牌，1家停牌，只有9家，亦即一半仍在正常交易（見下表）。

渾水曾做空 安踏兩日累跌逾7%

較為近期的沽空報告，是渾水去年7月狙擊安踏體育（2020）所寫，報告指出，安踏所指最大獨立第三方供應商，是由安踏秘密控制，目的是虛增收入和減少支出。不過，安踏其後澄清25家分銷商為獨立於公司，陰霾掃除後，受惠旗下品牌FILA銷售大幅增長，其股價亦拾級而上，去年11月高見79.9元，直至疫情出現才徐徐回落。

自瑞幸爆出財務造假後，曾遭遇渾水狙擊的安踏亦受到牽連，上兩個交易日累跌7.4%，至周二（4月7日）才大幅反彈10%，報56.25元。

安踏周三（7日）大幅反彈近10%，報56.25元。（視覺中國）

內地公眾號分析：幾乎全部造假中概股強制退市

值得留意是，瑞幸咖啡被渾水狙擊後，終自爆賬目造假，中國證監會也罕有發聲譴責其造假行為。

曾在紐約擔任對沖基金公司的分析師和基金經理﹑內地公眾號「龐觀者清」作者老龐就指出，瑞幸與過往中概股赴美上市的財務造假案例頗為相似，參照往例，企業因財務造假被做空很少能有翻身之日，「只要財務造假被坐實，幾乎全是以被強制退市的方式收場」。