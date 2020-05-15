【新冠肺炎】特朗普期望負利率可到來　鮑威爾斷言說不

美國聯邦儲備委員會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）於周三（13日）針對美國經濟前景和貨幣政策等問題發表講話。此前，新西蘭聯儲宣佈維持現有0.25%利率水準不變，但對負利率持開放態度。這意味著繼日本和歐洲實行負利率貨幣政策後，又一個國家央行可能加入陣營。

特朗普此前一再施壓要求美聯儲降息，鮑威爾承受了相當大的壓力。（新華社）

由於新型冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，美國經濟陷入停滯，5月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體推特（Twitter）上表示，只要其他國家還在享受負利率的好處，美國也應該接受這個「禮物」。但鮑威爾並不買賬，他直言不諱地稱「負利率不是美聯儲關注的」。

事實上，市場對於美聯儲期望頗高，華爾街押注美聯儲可能會實施負利率政策。美國銀行公布的最新利率期權交易數據顯示，當前金融機構正押注美聯儲基準利率在2020年12月底降至負值，概率高達23%。但鮑威爾的講話讓所有人「幻滅」。

鮑威爾在講話中明顯對於美國經濟前景比市場預期更加悲觀。他認為經濟下行風險顯著。更多的財政援助可能有助於減少長期損害。但病毒引起的經濟衰退是「史無前例的」。政府可能需要額外的政策措施，避免對經濟造成長期損害。美聯儲將繼續「充分」使用各種工具，直至危機過去、經濟復甦順利進行。

自2020年3月初以來，美聯儲已將利率降至零，重啟量化寬鬆，並推出了一系列前所未有的計劃，以保持信貸流動並支撐企業和家庭信心。（AP）

這也許能解釋鮑威爾為什麼會說：「美聯儲的貸款將幫助許多借款人度過危機，但時間會將流動性問題轉變為償付能力問題。」包括財政紓困案在內的救濟措施，能讓美國民眾和企業解一時之急，但如果疫情持續蔓延，生產生活都將受到影響，現金流枯竭的企業將難以償還貸款，失業人群也無法負擔生活開支，甚至影響銀行信用體系。

因此，鮑威爾稱，許多企業面臨流動性問題，這是美聯儲可以解決的。「我們願意承擔向企業貸款的風險」。

不過，鮑威爾認為，負利率不是美聯儲關注的，美聯儲打算繼續使用已經嘗試過的政策工具。美聯儲此前公佈的會議紀要也證實，幾乎所有聯邦公開市場委員會（FOMC）委員都反對執行負利率。分析認為，負利率可能導致大量貨幣不願意向短期融資市場輸送資金，由此導致融資市場流動性匱乏。另外，負利率可能導致海外長期投資機構不再青睞美元資產。

從鮑威爾的演講來看，美國貨幣當局認為目前政策重點應該是財政政策。但美國財政部也已經「捉襟見肘」，白宮政府耗資2.9萬億美元，支持家庭、企業、醫療機構和地方政府渡過難關。钜額開支讓美國2020年債務規模達到4萬億美元，其結果是相當一部分財政收入被用於償還钜額債務利息。這也是特朗普和市場押注美國將執行負利率的原因。

按照美國聯邦政府此前公佈的預算案，美國政府公債水準正在逼近歷史峰值。第二次世界大戰結束後，美國政府債務達到國內生產總值（GDP）的106%。為了應對疫情，提高債務規模無可厚非，但如何能保證經濟快速復甦，逐漸消化債務，可能是特朗普連任壓力之下又一大頭疼的難題。