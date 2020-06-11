【財經評論】聯儲局道出實情　美國經濟V型反彈美夢難實現

美國道瓊斯工業平均指數較疫情期間的最低點已經反彈了40%左右，納斯達克指數更創下歷史新高。股市是經濟的「晴雨錶」，美國股市的V型翻轉是否預示著美國經濟的快速復甦。

從失業數據來看，隨著美國各州陸續重啟經濟，5月美國非農就業人口暴增250.9萬人，失業率收縮至13.3%。雖然美國勞工部隨後承認統計數據存在誤差，實際失業率應為16.4%，但是與預期失業率（19.8%）相比，美國經濟似乎已經開始好轉。

然而，相對於資本市場和勞動力市場的樂觀情況，負責為經濟活動提供流動性的美聯儲（Fed）卻用行動道出了美國經濟實情。6月10日，美聯儲表示將聯邦基金利率目標維持在0%至0.25%的範圍內，並至少以當前的速度增加其持有的美國國債及其他美元資產。

美國疫情仍有二次爆發的風險。圖為5月12日美國紐約皇后區的護士們慶祝2020年全國護士周的最後一天。（美聯社）

值得注意的是，美聯儲公開市場委員會（FOMC）對利率預期的點陣圖顯示，美聯儲將維持利率在當前水準直至2022年。該委員會的17名成員一致認為，零利率水準應當維持至2021年，只有兩名成員預計到2022年利率水準應當提高至零以上。這表明美國經濟不會快速復甦，至少在兩年內都需要寬鬆的貨幣政策提供刺激。

美聯儲預計，2020年美國國內生產總值（GDP）增速中位數僅為-6.5%，此後兩年美國經濟預計將分別增長5%和3.5%。也就是說，2022年美國GDP才能恢復至2019年的水準。即便是這種U型復甦也只是基於當前經濟環境的預測，存在很大的不確定性。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，「經濟的未來道路是高度不確定的，並且在很大程度上繼續取決於疫情的發展」。

美國的經濟重啟計劃和抗議種族歧視的示威活動增加了疫情死灰復燃的風險。根據美國約翰霍普金斯大學（JHU）發佈的數據，截至6月11日，美國新冠病毒確診病例已經超過200萬人。數據顯示，6月以來，美國有22個州的疫情再次呈爆發趨勢。考慮到新冠病毒有1周至2周的潛伏期，美國疫情或將於6月底二次爆發。

抗議種族歧視的示威活動增加了疫情反覆的可能性。（美聯社）

此外，美聯儲能解決流動性問題，並且在一定程度上能夠強行扭轉信貸惡化趨勢。但是，新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情導致的經濟危機直接作用於實體經濟，不能只靠「砸錢」解決。實體經濟的重塑需要一個過程，無論是需求端還是供給端都需要時間才能重回正軌。

因此，鮑威爾擔心地表示，隨著時間的推移，疫情可能對美國生產能力造成持久性損害。鮑威爾認為，一方面，長期失業會使人們失去他們所需要的技能，從而很難回到工作崗位，這將導致勞動力參與率降低；另一方面，在疫情的衝擊下，很多中小型企業沒有足夠資源來維持運營，進而引發永久性倒閉。

從美聯儲的態度來看，美國經濟很難在短時間內復甦，實現V型翻轉。如果疫情得不到控制，並出現反覆，美國GDP想要在2年內恢復到2019年的水準可能也存在一定困難。