人民幣4個月累飆6%　衝破6.7大關　釋放什麼信號？

中國國慶假期後首個交易日（10月9日），在岸人民幣兌美元匯率補漲近1,100點；但更為重要的是，離岸人民幣兌美元匯率延續假期以來的強勢，10月9日盤中一度漲破6.7關口，刷新去年4月以來的高點。

節後首日補漲超千點

10月9日，在岸人民幣兌美元匯率盤中飆升逾1,000點，夜盤最高升破6.70關口，創下2019年4月以來新高。在岸人民幣匯率的如期飆升，主要受益於假期期間，離岸人民幣兌美元匯率持續上漲，使得在岸與離岸的匯差高達600餘點。

不過，10月9日的強勢行情依然有超出預期的部分。當天不僅在岸匯率出現補漲，離岸匯率延續強勢上漲行情，一度升破6.69關口，最高觸及6.6862。

截至10月9日16時30分，在岸人民幣兌美元匯率收報6.7135，較上一個交易日官方收盤價上漲971點。

人民幣強勢，過去4個月飆近6%。﹙資料圖片﹚

人民幣匯率自6月累升近6%

據「券商中國」報道，節後首個交易日上演的股匯雙漲行情在市場預期之內。不過，人民幣匯率自6月以來的一波淩厲漲勢目前漲幅已近6%，市場更為關注的是後市將如何演變。不少分析認為，進入四季度，由於美國大選進入白熱化的關鍵階段，美元指數的波動性會增加，相應的，人民幣匯率也會在短期內出現調整；但中長期看，人民幣匯率有望保持穩定，甚至有望延續升值行情。

更為重要的是，從當前的條件來看，全球「寬貨幣、低利率」為中國提供以人民幣為基礎的金融市場發展優勢，主要經濟體維持零利率或者是負利率，中國和主要的發達經濟體維持了較高的息差，決定了近期人民幣資產的吸引力，這也將利於維持匯率的穩定。藉著當前有利的改革開放的時間視窗，據瞭解，中國有關部門正深入研究未來五年推動資本項目開放的主要的內容和關鍵的環節，人民幣國際化有望再次提速推進。

四季度或面臨短期回調

分析認為，美元指數的持續疲軟，加之中國自身基本面的強韌，帶動2020年6月以來人民幣兌美元匯率明顯走強。自6月初至今，人民幣兌美元匯率漲幅已高達近6%。在剛剛過去的三季度，在岸人民幣兌美元漲幅達到3.89%，為2008年第一季度來最大單季漲幅。

與此同時，儘管當前美元指數站穩93關口上方，但相較於5月底逼近100關口的高點，跌幅已近7%。市場不少分析認為，美元已進入「熊市」週期。美聯儲短時間內大量投放流動性，帶來美元流動性氾濫，過多的貨幣供給勢必帶來貨幣貶值，即便短期內美元指數會有反彈，但難改中長期的走弱趨勢。

分析認為，即便短期內美元指數會有反彈，但難改中長期的走弱趨勢。﹙資料圖片﹚

因此，在此大背景下，展望後續的人民幣匯率走勢，不少分析認為，進入四季度，由於美國大選進入白熱化的關鍵階段，美元指數的波動性會增加，相應的，人民幣匯率也會在短期內出現調整；但中長期看，人民幣匯率有望保持穩定，甚至有望延續升值行情。

興業研究宏觀團隊認為，四季度美元指數仍有上行空間，將可能會對人民幣匯率形成階段性施壓，但緊貨幣、寬信用週期仍在中期繼續支撐人民幣匯率升值。

長江證券首席經濟學家伍戈認為，隨著海內外疫情差異的變化，中國貿易順差或將逐步收窄，這可能主導跨境資金流入整體趨緩。在美元弱勢震盪及我國央行退出匯率幹預的基準情形下，人民幣短期內進一步升值的速度與空間相對有限。

浙商證券首席經濟學家李超認為，6月以來的人民幣匯率升值有著中國經濟率先復甦、貨幣政策邊際收緊短端流動性致中美利差走闊等因素影響，預計人民幣兌美元匯率新中樞在6.75附近，上限為6.6，下限為6.9的判斷，目前人民幣匯率進入新區間波動，由於國內外形勢變化仍可能較大，尚不具備持續升值或貶值的基礎，未來寬幅波動的概率較大。