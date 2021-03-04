兩會2021│野村陸挺：雙循環、碳中和為大命題　料無GDP目標

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-03-04 19:14

兩會今日開始舉行，今年為「十四五」開局之年，再加上中共建黨100周年，野村中國首席經濟學家陸挺及其團隊發表報告表示，預期今年人大焦點將落在中國長遠策略發展，例如「雙循環」、「碳中和」身上，同時中共未必會設立GDP目標，但會重申「不急轉彎」貨幣政策，而赤字率料約為3%。

野村中國首席經濟學家陸挺及其團隊發表報告表示，今年人大焦點將落在中國長遠策略發展，例如「雙循環」，「碳中和」、家庭生育計劃及延長退休年齡，並促進創新科技發展及提升產業鏈水平，以維持經濟增長動力。同時，又減少對外來進口的科技和能源產品的依賴。其中，預料中國特別大力推動晶片發展，務求將自家晶片自給自足由2019年30%，升至2025年的70%，又會減少境外投資和借貸，保留存款予內地投資助高端生產和減少與成熟經濟體的磨擦。

中國國家主席習近平去年提及「2030年前碳達峰」、「2060年前實現碳中和」，其團隊預料中國會提升更多非化石燃料及清潔能源來提供電力，新能源車市佔率亦會日益增加，並力求減少鋼鐵產量，引入更多外國鋼材，以迎合鋼材需求上升及出口量下跌。

野村證券中國首席經濟學家陸挺及其團隊發表報告表示，今年人大焦點將落在中國長遠策略發展，例如「雙循環」，「碳中和」等大議題。

財政政策逐步退場 今年料不動息口

就財政政策方面，陸挺團隊認為財政政策支持力度今年將會減退，赤字率由去年的3.6%以上降回3%，以及減少地方政府專項債淨額由3.75萬億元（人民幣‧下同）降至3萬億元水平。

至於貨幣政策方面，其團隊亦預期今年中國（特別是上半年）不會加息，亦不會減息，存款準備金率（RRR）亦不會變動。不過，他們相信在疫情過後，人行仍會注入長期流動性，但會較去年為少，並且料會選擇較低調的中期借貸便利（MLF），從而取代較高調的降準。即使要加息，最快也到2022年才會進行。

陸挺團隊預期今年中國不會加息，亦不會減息，存款準備金率（RRR）亦不會變動。

料無GDP目標

至於經濟目標標方面，陸挺及其團隊預期中共未必會設立GDP目標，但會重申「不急轉彎」政策，而赤字率料約為3%。今年廣東、江蘇、山東、浙江等佔中國GDP 6至10%的省市經濟增長目標僅約介乎6至6.5%以上。該行指，如用31省市經濟目標增長及計入權重後計算，預計中國經濟增長為6.8%，可見今年經濟增長數字受疫情扭曲，預計明年會重申設定增長目標。