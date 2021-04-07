恒指二萬九見光死　呢個資金數據有啟示（附恒指走勢表）

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-07 20:01

港股今日清明假期後復市，本來跟隨外圍股市升勢，一開市就升穿二萬九大關，不過僅曇花一現，迅即掉頭倒跌，全日收市倒跌264點。投資者不禁詫異，二萬九是否已成港股阻力位？恒指是否一試二萬九就「見光死」？要回答這個疑問，下文整理過去半年國際金融協會（IIF）的外資流入新興市場數據（詳見下表），揭示外圍資金投資新興市場的趨勢，對港股的走勢影響。

外資流入量與港股走勢關連度高

國際金融協會數據顯示，外資於今年2月起，明顯減少流入新興市場股市及債市

事實上，外資於今年2月起，明顯減少流入新興市場的股市及債市。IIF在聲明表示，今年初以來的正面動力減弱，特別是對股市資金流動造成了傷害。

整理過去半年IIF的外資流入新興市場數據，會發現資金的趨勢，和港股的走勢，有相當的吻合度，可以作為預測後市走向的一個指標。

美國大選資金湧新興市 港股升浪起點

IIF數據顯示，外資自去年10月起，大舉流入新興市場，資金流入最高峰期為去年11月，達到760多億美元，創歷史新高。數據指當時流入新興市場股市的資金近400億美元，當中近80億美元是流入中國股市。

半年來外資流入新興市場狀況(資料來源：國際金融協會)

11月亦是港股展開連續多月升浪的起點，當月恒指的升幅驚人，單月急升近一成，由二萬四水平，一度升抵二萬七大關。

其時正值美國總統大選，特朗普多次揚言不接受落敗的結果，令美國政治局勢變數增加，加上當時新冠肺炎疫苗的研發進入最後階段，多重因素都支持資金流入新興市場等風險較高的市場，追求更高回報。

其後在12月、1月港股都跟隨外圍市場延續明顯的升浪，數據顯示，該兩個月的外資流入新興市場資金量徘徊在400多億至500億美元水平。

外資自去年11月美國大選期間，大舉流入新興市場，流入的資金量達到760多億美元，創歷史新高（AP）

近兩個月外資班師回朝 港股現頹勢

不過，來到2月份農曆新年，外資開始有班師回朝的跡象，一來是由於美國開始大規模注射新冠肺炎疫苗，支持當地的經濟及就業市場逐漸見底復甦。二來是聯儲局主席鮑威爾放任美債息上揚，令十年期美債由1月初的不足一厘水平，至2月份已經升至1.5厘，累計升幅達50%。

美債息升，削弱外資流入新興市場的吸引力。從IIF數據可見，2月流入新興市場的資金量見「腰斬」，按月大跌56%，至234億美元。不過低處未算低。至3月份，流入新興市場的資金量，再進一步急跌56%，至僅得100億元，是近一年來最低。同時，恒指亦急轉彎，先後失守二萬九及二萬八大關，至上月底最低曾見27500水平，貼近今年最低位。

外資開始有班師回朝的跡象，一來是由於美國開始大規模注射新冠肺炎疫苗，支持當地的經濟及就業市場逐漸見底復甦。二來是聯儲局主席鮑威爾放任美債息上揚（路透社）

從數據可見，當外資流入新興市場金額下跌，港股作為一個典型的資金市場，表現難免特別「難睇」。按理推斷，踏入第二季，外資對新興市場的取態，成港股走勢風向標。若外資流入新興市場的金額，仍然未見低位回升，港股升浪可謂後會無期。

美股破頂 美國股票基金資金流入量創今年高

要預測外資的走勢，可從新興市場及成熟市場的債市收益比觀察，美元指數明顯反彈，從2月底90.9進一步反彈至3月底93.2，升值幅度2.5%，創去年3月以來的最快升值幅度。同時，美十年期國債收益率近日徘徊1.7厘，與新興市場的回報差距明顯收窄，削弱了新興市場債市吸引力。

其二，美股屢見新高，吸引資金回流。摩根資產表示，美國長債孳息率攀升，已吸引不少國際買盤逢低介入，而在買盤大於賣盤的情況下，目前美國債券的殖利率已轉為下滑，繼而引領資金回流美股，並讓美國股票型基金在3月11日當周，創下自今年以來最高單周的淨流量。

新興國加息抵禦資金外流 俄羅斯本月料再加碼

其三，從上月新興市場三國，俄羅斯、巴西及土耳其不約而同率先加息，其實就是要為資金外流打下「預防針」，期望透過加息，減慢資本外流壓力。本月底俄羅斯將再度召開議息會議，官員已經表明有可能再加息。從新興市場的央行息率行動，要外資再度如同去年第四季一樣，大舉流入新興市場的可能性不高，亦將對港股的走勢造成沽壓。

渣打財富管理投資策略主管梁振輝今日指出，港股偏弱主要由於A股弱勢，內地控制銀根會持續一段時間，令A股走弱。再者，近期上市的大型新股表現，遠差過半年前上市的大型新股，顯示目前投資氣氛疲弱，相信會影響一段時間，預料恒指第二季最低可見25000點。