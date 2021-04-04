港股次季首日開門紅　倉位點部署？　三大專家為你教路｜投資理財

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-04 12:00

港股在今年第一季表現不俗，恒指全季錄逾千點升幅。在第二季首個交易日亦承接首季升勢，全日勁升560點，收復28900點。其中在第一季下半段處於弱勢的科技股，更一洗頹風，其中發布業績後股價沽壓明顯的美團（3690）勁升逾9%，股價重上300元；股王騰訊控股（0700）亦發力，全日飆逾7%。兩大重磅科技股，成為港股於4月1日報捷的火車頭。

既然第二季首日便「開門紅」，那麼在季內恒指智否重上3萬點大關？同時投資者又是否將資金重新泊入科技股？專家認為本季內，大市確有機會重回3萬點，可是對科技股抱持較審慎應度，建議投資者股票組合中，最多半數資金放入已有盈利的科技股。

五大科技股觸高位後紛回落

科技股近年成為投資者力捧對象，特別是從去年初起，新冠肺炎在全球多國或地區肆虐後，為免疫情進一步擴散，多個國家或地區政府宣布採取封城措施。結果實體經濟大受衝擊，卻為電商等與網上或虛擬經濟相關的行業，帶來珍貴的發展機會。在這背景下，全球科技股獲投資者垂青不令人意外，造就股價動輒爆升一倍的新常態。恒生指數公司亦順應潮流，將更多科技股納入恒指內。目前4大科技企業，即騰訊﹑小米（1810）﹑美團及阿里巴巴（9988）在恒指佔比超過2成。當4大科技股上揚，大市亦隨即攀升。在科技股強勢下，恒指在今年首季曾突破31000點，科指更創下紀錄，高見11000點。

５大科技股股價從高位累計跌幅逾一成。

直至今年2月中，科技股一直作為港股升市領軍人物。可是自2月下旬，形勢產生變化，最直接原因與投資者擔心全球通脹升溫，拋售美國國債，帶動十年期國債債息率持續上揚。在這情況下，自然不利高估值的科技股。加上各地政府啟動疫苗接種計劃，投資者憧憬全球經濟將逐步復甦，促使與實體經濟表現掛鈎的舊經濟股如地產﹑航空及銀行股，變得更具吸引力。在債息上揚及投資者口味出現變化等大環境下，科技股表現大不如前，多隻科技股觸及高位後反覆尋底，其中美團較高位回落近3成。科技股轉勢，拖累港股在3月下旬時低見27505點。

可是在第二季首個交易日，科技股表現如此突出，投資者整合倉位時，應否再次將重心放入科技股？大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑認為，隨著疫苗種接已開展，銀行股表現會較「實淨」，航空等與旅遊相關股份表現，則有待疫情冷卻。至於科技股，則認為投資者可以繼續留意業務已具有盈利的企業，惟泊入的資金亦不應多於股票組合中的一半。

美團股價近期飽受壓力，曾失守300元大關。（資料圖片）

藺常念指內銀及內房落後大市

另一股評人﹑智易東方證券行政總裁藺常念對科技股持較保守態度，認為本季投資策略應多著重業務較穩陣的股份，而非市盈率較高的股份，又認為中概股尚未跌夠。他又指出內銀及內房股既落後於大市，同時估值非高，預料跌幅有限。

百利好証券策略師岑智勇指出，近期市場人士對新經濟股較有戒心，有待回落至合理水平，加上聯儲局似乎默許通脹升溫，皆不利高估值股。反而對業績有表現及能向股東派發股息的傳統經濟股較熱中。而他本人較看好資源﹑能源及燃氣股。

凱智勇看好資源股表現。（資料圖片）

岑智勇料大市可重上3萬點

至於本季大市表現，岑智勇認為港股在27500點附近已見底，待消化企業已公布的業績消息，相信大市會在4月份逐步向好，有機會重上3萬點。

李偉傑則指出，後市表現要視乎A股走勢，及中美關係發展如何，短期內大市將於26000至29300點之間徘徊。

此外在今年首季，觸發科技股等高估值股下挫，與投資者擔心通脹升幅加快有關。若物價如市場人士預期般快速上揚，聯儲局等央行會否調整現行超寬鬆貨幣政策？不過藺常念認為，早前聯儲局已明言不擔心通脹問題，認為有關安排會更有利美國經濟復甦