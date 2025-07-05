日本地震地震預言，遊日必裝4大App｜日本漫畫《我所看見的未來》預言，日本將會在2025年7月5日，日本時間上午4時18分發生地震，更有25萬人同時在 YouTube 觀看地震監測直播。雖然在「預言」的時間內無事發生，但鹿兒島近期地震不斷，自6月21日至5號凌晨已發生1283次震度1以上地震，當中更包括一規模5.3級的地震。因此，不論是現時在日本，或計劃將快前往日本旅行的港人，也要提高警覺，最好先安裝好以下 4 個 App，以防萬一。



1）Yahoo防災速報

記者在日本最常用的防災 App 之一，可以自行設定最多 3 個日本國內地點，以接收到有關的緊急地震速報。同時，能查詢附近的緊急避難地點、供水情況、所在地的逃生路線等，可說是一個 App 就提供了地震、海嘯的預警和發生時的應變指引。

2）NERV Disaster Prevention

有睇過《新世紀福音戰士》的話，對 NERV 一定不陌生。《NERV Disaster Prevention》能看到日本全國或指定地區的地震資訊，如偵測到地震的話，會提前約 10 秒通知用家，不要看輕這 10 秒的重要性，好可能就是令你能否提早反應避難的關鍵。比起《Yahoo防災速報》更佳的一點是，《NERV》能選擇針對色覺缺陷／色盲進行最佳化的配色方案，讓更多用家能從圖片中了解地震震源、深度和受影響範圍。

3）Safety tips

專為外國旅客設計的防災 App，由日本觀光局監修開發，支援15種語言。用家可以設定接收緊急地震速報、海嘯預警、氣象特別警報，同時更提供各災害的解説和應急處理方法、接受外國人的醫療機關情報、緊急連絡電話等。

4）Safety Information Card

由日本觀光廳製作的「Safety Information Card」，為了外國旅客提供緊急電話、可接收最新消息的網站、醫療機關／旅遊保險清單的資訊，可在日本觀光廳網站先自行下載收藏，如發生天災無需再慢慢找所需資料，能第一時間打開「Safety Information Card」了解。