Telegram應香港情況推更新堵安全漏洞　2步驟保私隱免被「起底」

Telegram早前被用家發現有安全漏洞,只要略施小計就可以把用戶「起底」更可知悉用戶曾參與的群組及對話內容,引起港人關注。幸好Telegram也反應快,已更新令這做法失效,提升私隱安全保障。

近日香港市民對私隱問題特別關心,而新興通訊App Telegram表面安全,實質存在被不法之徒竊取電話號碼或個人資料的危機。有見及此,其俄羅斯團隊早前已表示會作出優化程式,解決香港朋友的憂慮。而這個更新已在近日發布,立即教大家如何設定去保障自己。

Step 1:

先進入「Settings」,揀選「Privacy and Security」,內裏下方點擊「Delete Synced Contacts」,再按「ok」。之後可再關閉「Sync Contacts」。

Telegram推出更新堵塞安全漏洞。(Google Play圖片)

Step 2:

拉到畫面上方,進入「Phone Number」,於「Who can see my phone number?」一欄揀選「Nobody」。隨後畫面會增加「Who can find me by my number?」欄目,只需把「Everybody」改為「My Contacts」便完成第二步。

除了「Who can find me by my number?」,Telegram今次亦更新了其他功能,例如設定傳送信息時間(schedule messages)、設定Telegram外觀和主題、以及更多動態表情符號等。

詳情可點擊以下小圖放大觀看:

Android及iOS版都已推出更新,如未有自動更新,可點擊以下連結:

Android版:按此

iOS版:按此