Telegram應香港情況推更新堵安全漏洞　2步驟保私隱免被「起底」

Telegram早前被用家發現有安全漏洞，只要略施小計就可以把用戶「起底」更可知悉用戶曾參與的群組及對話內容，引起港人關注。幸好Telegram也反應快，已更新令這做法失效，提升私隱安全保障。

近日香港市民對私隱問題特別關心，而新興通訊App Telegram表面安全，實質存在被不法之徒竊取電話號碼或個人資料的危機。有見及此，其俄羅斯團隊早前已表示會作出優化程式，解決香港朋友的憂慮。而這個更新已在近日發布，立即教大家如何設定去保障自己。

Step 1：

先進入「Settings」，揀選「Privacy and Security」，內裏下方點擊「Delete Synced Contacts」，再按「ok」。之後可再關閉「Sync Contacts」。

Telegram推出更新堵塞安全漏洞。（Google Play圖片）

Step 2：

拉到畫面上方，進入「Phone Number」，於「Who can see my phone number？」一欄揀選「Nobody」。隨後畫面會增加「Who can find me by my number？」欄目，只需把「Everybody」改為「My Contacts」便完成第二步。

除了「Who can find me by my number？」，Telegram今次亦更新了其他功能，例如設定傳送信息時間（schedule messages）、設定Telegram外觀和主題、以及更多動態表情符號等。

詳情可點擊以下小圖放大觀看：

Android及iOS版都已推出更新，如未有自動更新，可點擊以下連結：

Android版：按此

iOS版：按此