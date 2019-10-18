【斷網必備】無網絡都可互傳訊息　盤點5大通訊神App

政府實施《緊急法》後，又有傳會「斷網」限制通訊，引起關注。其實手機有不少通訊App都可以在無網絡環境下運作，小編就為大家介紹五大「斷網」通訊神App ── Bridgefy、FireChat、Zello Walkie Talkie、iNtercom及Signal Offline Messenger。

Bridgefy

首先要介紹近日受港人追捧的Bridgefy。Bridgefy可以利用藍牙功能，讓手機與手機在100米範圍內通訊，故沒有網絡下仍可互傳訊息。

（Google Play）

Bridgefy亦可以利用每一台已安裝Bridgefy的手機組成MESH網絡，即在沒有數據連線（連Wi-Fi都沒有）下，把另一名Bridgefy當成「中間點」，藉此擴大Bridgefy用戶間連線距離至100米外。不過大家可以放心，訊息會以保密狀態傳播，「中間點」用戶無法閱覽訊息。

Bridgefy另有廣播模式，使用者可以同時向周圍所有 Bridgefy用戶發送訊息，不在聯絡人列表中的用戶一樣接收到。

Android版：按此

iOS版：按此

不過，早前測試發現Android手機及iPhone都有不穩定情況，大家可斟酌使用。

FireChat

FireChat亦是較常用的「斷網」通訊神器，它也可利用藍牙建立網狀網絡，只要通訊設備間距離在200米內，便可在離線下傳送文字及圖像訊息。

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FireChat同樣可以透過不同用戶手機建立MESH網絡，而且數量愈多，網絡愈好。另外，公開訊息任何人都可看見，私人訊息則會加密，只有發送者和收件人能查閱。

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Zello Walkie Talkie

顧名思義，這個App是把手機當成對講機，進行1對1通話，亦可創建私人或公開群組，最多支援6000名成員。

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iNtercom

支援藍牙技術，可在無網絡下使用對講機基本功能，群組對話則須使用網絡。

現時Android用戶可免費下載，iOS版本要付費，價格15港元。

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iOS版要付15元。（App Store）

Signal Offline Messenger

利用Wi-Fi直連技術，可在100米內通信，優點是數據傳輸率有250 mbps，適用於分享容量較大檔案，例如影片等。不過Signal Offline Messenger只有Android版本。

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除了通訊App，坊間亦有一「報平安」App可在「斷網」下使用，大家可做足兩手準備！