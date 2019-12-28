中國客手機充電器爆炸累全機！尿袋能否帶上機？保養方法話你知

使用「尿袋（外置充電器）」為手機充電時要小心，否則隨時釀成災難！亞洲航空（Air Asia）一班客機於聖誕節（12月25日）就因為中國男乘客的充電寶（尿袋）爆炸，最終要緊急降落到越南胡志明市新山一國際機場，非常驚險！

越南媒體報道，亞洲航空AK130客機原定從馬來西亞吉隆玻飛往香港，途中一名26歲中國男乘客使用「尿袋」為手機充電時，「尿袋」突然爆炸，導致該乘客大腿和左手受傷。

（Planespotters.net.）

最終亞洲航空AK130客機須緊急於越南胡志明市新山一國際機場降落。降落後，傷者由救護車送院治療。

越南航空局正調查涉事「尿袋」品牌及事故原因。

知多些：尿袋暗藏危機 教你5招防爆自保

其實「尿袋」爆炸或自燃新聞並不罕見，要減少意外發生，大家要記着以下5式↓↓↓（點小圖放大看）

後備電池可寄艙嗎？

根據香港國際機場網頁，嚴禁在託運行李存放任何備用鋰電池及可攜式電池充電器。至於可攜帶上機的備用電池或充電器，亦有限制，詳情如下：

那究竟20000 mAh的充電器能否帶上飛機？首先要知道規定中的「Wh」計算方法。

方程式：

「Wh」= 電壓（V）× mAh／1000

假設有20000 mAh，電壓是5V，便是：

「Wh」＝ 5V × 20000 mAh／1000

所以「Wh」就是100，剛好符合規定。

當然，以上只是模擬算式，大家上機前，可自行計算充電器的「Wh」。