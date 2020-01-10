1月11日半影月食　最佳觀賞地點講解　月食為何總在初十五前後？

【半影月食2020年1月11日上演】2019至2020年頭可說是天文現象大匯演！繼上月的「日偏食」和上周的「象限儀座流星雨」，本周六將會有「半影月食」，好戲連場！立刻看看哪裏觀賞最好吧！

半影月食是什麼？

要拆解「半影月食」，首先要講講「月食」形成。當太陽、地球、月球三者恰好或幾乎在同一條直線上（地球在太陽和月球之間），太陽照射到月球的光線便會部份或完全地被地球掩蓋，產生「月食」。

本周六將會有「半影月食」。（太空館）

「月食」可分為「月偏食」、「月全食」及「半影月食」。當月球只有部份進入地球本影，便會出現「月偏食」；當整個月球進入地球本影內，便會出現「月全食」；當月球只是掠過地球的半影區，造成月面的光度減弱，就是「半影月食」。

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半影月食觀賞時間

今次「月食」在星期六（1月11日）凌晨1時05分開始，至凌晨5時15分結束，詳情可看下圖：

最佳觀賞地點

由於「月食」期間月亮仰角較高，若天氣許可，可於大部份面向西至西北方無障礙物的地方觀賞「月食」過程。

天氣預測

除了選對地方，天氣也是左右是否能觀賞半影月食的重要一環。根據天文台九天天氣預報，星期六（1月11日）當日大致多雲，未知會否影響觀看。但提提大家，當日最低氣溫只有19度，若出門觀賞「半影月食」，記得多備衣服！

如果錯過今次「半影月食」，其實2020年仍有機會再觀賞，詳情請看下圖：

知多些：為何月食必定在農曆十五日前後？

「月食」時，以地球來說，太陽和月球的方向相差為180度，所以月食必定發生在「望」（即農曆十五日前後）。由於太陽和月球在天空的軌道（黃道和白道）並不在同一個平面上，而是有約5度的交角，所以只有太陽和月球分別位於黃道和白道的兩個交點附近，才有機會連成一條直線，發生「月食」。

（太空館）

資料來源：太空館