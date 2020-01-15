東京機埸巴士「TYO-NRT」開放網上預約！1000 円直出市區 附教學

成田機埸出東京市中心的方法極多，不過想為荷包慳錢的話，應該很多人都會選擇機埸巴士。由於巴士可以直達市中心，無須擔心何時下車的問題，因此亦方便一些不熟東京交通的旅客。今日（15 日）AIRPORT BUS「TYO-NRT」更加入了網上預訂坐位服務，乘客不用擔心去到車站才發現無位。

AIRPORT BUS「TYO-NRT」

原先在成田機埸有不同公司，經營機埸巴士，而 2 月 1 日起，京成巴士的「Tokyo Shuttle」和平和交通的「The Access Narita」將會統一，推出「AIRPORT BUS『TYO-NRT』」，每日的班次更會增加至 284 班。旅客所關心的車費方面，「TYO-NRT」仍會定為成人單程 1000 日圓（深夜班次 2,000 日圓）的低廉價格，完全是平遊東京的旅客最好的選擇（N'EX 成田特快列車來回需 4000 日圓）。

AIRPORT BUS「TYO-NRT」2 月 1 日起推出（官方圖片）

目前兩個可供網上預約的上車地點，都在東京駅附近（Google 圖片）

網上預訂坐位

AIRPORT BUS「TYO-NRT」由成田機埸去市區的話，只要在機場櫃位直接購票即可。相反，由東京出發的班次，分有每小時 3 班可經網上預約，以及每小時 7 班全席自由席兩種。如果不想去到車站才發現自由席爆滿，或要等幾班車遲到機埸的話，當然要選擇網上預約「TYO-NRT」。

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+ 8 + 7 + 6

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AIRPORT BUS「TYO-NRT」坐位預訂官網（按此進入）

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