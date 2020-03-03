Asia Miles 開放兌換 HK Express 機票！14000 里飛東京抵唔抵？

HK Express 自加入 Asia Miles （亞洲萬里通）的航空合作夥伴始，先後可以把舊有的 Re-ward U 積分換成 Asia Miles，再可以用 Asia Miles 兌換電子券。而 3 月 2 日起，終於都可以直接兌換到 HK Express 的機票，不過用里數換廉航機票到底是否划算呢？

兌換 HK Express 機票玩法

3 月 2 日起，Aisa Miles 的會員可以在 HK Express 的官網訂購機票時，選擇用里數直接兌換機票，或以部分里數、部分現金的方式支付票價。同時，Aisa Miles 里數可兌換的範圍包括：預先選位費用、U-First 優先服務、機上餐飲、額外託運行李，則除了旅遊保險、政府及機場稅項／費用、航空公司徵收的附加費外，都可以用里數兌換。

可兌換所有 HK Express 的航班（官方圖片）

（官方圖片）

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+ 5 + 4 + 3

兌換好似有點不划算

由於 HK Express 的票價便宜，而且 Asia Miles 可以轉到國泰﹑日航等較高服務質素的航空公司機票，單是這一點就令人覺得用里數換廉航機票有點不划算。而再計算里數兌換時的價值，就可以明顯看到這個兌換的收益不大，甚至是 Asia Miles 較差的兌換率，所以如果大家真的有太多里數用不完又快過期的話，才考慮換 UO 機票吧。