入手 iPhone SE　舊 iPhone 轉機相片聯絡人備份及注意事項

新 iPhone SE 開賣，不少 iPhone 5s、6 系列用戶相信會趁這一部最抵玩的 iPhone 推出而轉機。若果大家係買了新 iPhone SE 再放售舊機，轉換資料當然比較簡單，不過若果你是準備先放舊機再 trade-in，就要留意以下事項。

入手新 iPhone SE，若果可以保留舊 iPhone 先轉換資料，當然是最理想的做法。若果事必要將舊 iPhone 變賣 tradei-in 新 iPhone SE，大家記得要先將舊機資料備份。若果家中有電腦的話，利用 iTunes 先將 iPhone 資料完整備份是最安全的辦法。不過若果沒有電腦的朋友，應該考慮購買 iCloud 作備份之用。

型號太過舊的 iPhone 相信已經沒有用戶繼續使用，不過相信今次轉用 iPhone SE 的朋友，是從 iPhone 5S 或 iPhone 6、6 Plus 等比較近期一點而無法更新至 iOS 13 的型號升級的。大家在備份至 iCloud 之前，記得要先將手機升級。

↓↓ iCloud 備份舊 iPhone 注意事項 ↓↓

免費的 iCloud 儲存空間提供 5GB 的容量，是不足夠大家作備份之用，記者會建議大家購買 50GB（$8）或者 200GB（$23）月費的 iCloud 使用。一般來說，iPhone 的備份檔大小大約為 26GB 左右，但不包括相片，若果大家希望將相片亦同時要備份到 iCloud 的話，則起碼要選 200GB 容量（稍後會教大家不將相片備份到 iCloud 的免費方法）。大家可以只購買一個月的 iCloud，待資料同步到新 iPhone SE 後，再於 Apple ID 中取消 iCloud 訂閱；雖然記者會建議大家一直租用 iCloud 備份，而確保自己的資料安全備份。

↓↓ iPhone 聯絡人日程備份到 Gmail ↓↓

iCloud 會完整備份大家 iPhone 的資料，包括通訊錄、日曆及備忘錄等。不過若果大家真的不願意花費這個金錢，是可以選擇將以上資訊同步到免費的 Gmail 帳戶。大家可以根據上述步驟，將資料同步，不過要注意的是，Gmail 只能夠備忘錄中，屬於 Gmail 資料夾之下的備忘錄事項。

↓↓ iPhone 的 WhatsApp 備份 ↓↓

很遺憾，要將舊 iPhone 的 WhatsApp 備份，大家只可以選將舊 iPhone 以 iTunes 備份到電腦，或者使用 iCloud 作備份 2 個方法。所以若果大家有購買 iCloud Drive 的話，就可以利用上述的簡單方法，將 WhatsApp 備份再準備轉新 iPhone SE。否則，沒有以上 2 個方法，想將舊 iPhone 先 trade-in 去購買 iPhone SE，就無辦法保存先前的對話紀錄。

↓↓ iPhone 相片備份到 Google Photos ↓↓

大家可能會留意到，相片備份是佔 iCloud 最多位置的一個項目，若果不想購買 50GB 以上的 iCloud，有沒有辦法？大家其實可以利用 Google Photos 的免費無限儲存空間備份，只要選擇以「高品質」上載相片（相片最大為 1,600 萬像素），就可以不浪費 iCloud 儲存空間去備份相片（要在 iCloud 中關閉相片的備份）。換入新 iPhone SE 後，就可以在 Google Photos，找回舊 iPhone 的相片（毋須再下載至新 SE）。