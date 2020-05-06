CU Mask．CuMask登記10個關鍵重點　教你正確清洗方法　勿用熱水

政府向全民派發的可重用口罩「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」，現正接受網上登記，6月6日截止。不過網上登記也有多個地方需要注意，否則隨時無法取得口罩，以下小編整理出10問10答，大家登記前可看看。

（高仲明攝）

據特首林鄭月娥解釋，銅芯抗疫口罩英文名稱CU Mask，有「很想見你」意思。該口罩含有銅，可以抗菌，政府稱其顆粒過濾效率（PFE）、細菌過濾效率（BFE）及合成血液穿透阻力（Synthetic Blood Resistance）方面，符合美國材料與試驗協會（ASTM）F2100一級標準，可清洗重用60次。

↓↓↓「銅芯抗疫口罩（CU Mask）」模樣 ↓↓↓

↓↓↓ CU Mask分辨正面及佩戴步驟 ↓↓↓

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香港市民現在直至6月6日可在網上登記領取CU Mask一個，網站暫時運作正常，毋須等待就可登記。不過登記時緊記留意以下10點，否則可能登記失敗無法領取口罩。

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CU Mask登記網址：按此

政府表示，登記後郵政一般會在兩星期內派送口罩上門；5月13日起開放予香港以外地方市民登記，而視乎COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情發展，或會再派口罩濾芯予市民更換。

正確清洗方法免損壞口罩

銅芯抗疫口罩CU Mask特點之一，就是可以清洗重用60次。但千萬不要使用熱水及以下用品清洗CU Mask，亦不要「擰乾」，否則可能影響效能。

↓↓↓ CU Mask正確清洗方法 ↓↓↓