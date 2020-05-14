瞓前玩手機注意！長期關燈或令黃斑出血致失明　5 招必學護眼方法

【漆黑環境看手機 護眼方法】辛苦完一整天，最放鬆的時間可能是睡前在床上玩手機的時間。不過，很多人都有關燈玩手機的習慣，這時就算你身體和精神多放鬆也好，其實對眼睛的壓力和負擔都極大，長期下來更有機會損害視力。如果叫大家完全不會在睡前玩電話，可能有點困難，那不妨學以下 5 招玩手機的護眼方法，盡量減少對眼睛的影響。

關燈玩手機可致失明

晚上關燈玩手機或電腦傷眼，這句說話應該聽過很多次。不過實際會出現多大的問題，可能沒有多大的概念。台灣電視節目《醫生好辣》上，有眼科醫生分享病例指，曾有一名 20 歲的女子在工作時要對住 3 個螢幕，而且在家中長期關燈玩手機﹑煲劇。在某次上班中途，突然左眼失去視力，後來到醫院才發現視網膜出現血塊（黃斑出血），眼科醫生指這個情況有機會是長期在缺乏光線的地方用手機所致，出血會出現暫時失明的問題，即使血塊消失，視網膜和視力都已經受損。

睡前玩手機的確難戒掉，但也能利用以下的方法減低對眼睛的影響（Google 圖片）

螢幕光線直接影響眼睛黃斑區

由於手機的便利和日常需要，我們使用手機的時間越來越長，但手機螢幕的光線會直射眼睛黃斑區，不少人都出現眼睛痠痛、無法對焦的問題，而長久下去就會有機引發黃斑出血﹑青光眼等眼睛疾病。本來黃斑出血大多發生在糖尿病患者﹑高近視和長者身上，但由於使用手機的時間過長，以及習慣不良，因此問題或出現年輕化，所有手機用家都應關注這個問題。

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