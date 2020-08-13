「八達通日日賞」計畫推出多年，利用八達通於指定商戶消費，便可以同時賺取日日賞$回賺。早前公布日日賞計畫將於8月31日完結，最後限期前用盡八達通內的「日日賞$」。不過，相信很多用家都未必知道或記得，自己張八達通還有多少「日日賞$」，今次就教大家用簡單的方法，手機幾個步驟便可以即時查閱餘額。

自八達通於2005年推出「日日賞」計畫，已登記成會員的用家可以在多個連鎖超市購物時，同時賺取回贈積分。不過早前八達通公布將於2020年8月31日日日賞計畫正式完結，如果大家手上八達通內還有餘額就要在限期前使用。不過究竟如何查詢自己八達通日日賞還有多少積分（亦即日日賞$），即睇下文手機查閱方法！

八達通日日賞使用最後限期至8月31日（圖片來源：八達通）

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👇 如何兌換過日日賞$積分，可參考以下兌換步驟（點擊放大圖片細睇詳情）👇

同場加映：想知2020年8月31日或之前，還有什麼商戶可以使用日日賞？即睇下文詳盡解說👉 八達通日日賞計劃逐步終止！現會員需於指定日期前兌換積分