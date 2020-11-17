卓韻芝「唔好啦」有WhatsApp Sticker ！20款最新Sticker一鍵下載

ViuTV節目《全民造星III》比賽戰況如火如荼，早前擔任評判的卓韻芝發火狠批參加者葉小妍，罵出一句「唔好啦」成為萬能Key，被網民瘋傳。日前終於有人製作了「唔好啦」WhatsApp Sticker，就連卡通版本都有！

除了WhatsApp官方下載WhatsApp Sticker，都可以經一些 Sticker分享的私人群組，將貼圖加入「新增至我的最愛」儲存及使用，可是這類群組難以尋找！原來只要一個方法就可以簡簡單單一鍵下載全套Sticker！

不過有一個網站，內有各式各樣的Sticker提供，給予網民免費下載。當中更有本地人氣插畫家都有推出WhatsApp動態貼圖，例如動感大麻成、阿婆走得快、柴狗君、Plastic Thing等，近期更有很多搞笑可愛的熱門貼圖！

👇👇👇如何一鍵下載20款高人氣貼圖？👇👇👇

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如果想擁有一個專屬的Sticker，不妨拿出自己、朋友、家人的照片，又或者將最心愛的人物角色，例如《鬼滅之刃》的炎柱，來自製一套Sticker系列！

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同場加映：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開

香港網絡紅人（KOL）既貼地又有高人氣的影響力，自必然吸引廣告商投放資金在他們的Instagram帖文，藉此推廣品牌產品。到底香港一眾IG女神的單個帖文會有多少收入？ 至於姜濤、佘詩曼、李佳芯、張曦雯等香港藝人，他們IG坐擁過數萬位粉絲的追縱，相信藝人們的帖文價值，應該不會比高人氣的Coffee林芊妤、倪晨曦的少吧！

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不少香港藝人的IG擁有過百萬粉絲，相信他們的帖文價值都相對比素人KOL的多。以下有10位近期熱話的香港藝人，不知道他們的帖文最高可以有多少的收入？

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以上只是部分藝人IG POST價值！想知更多？請觀看完整全文：張曦雯Coffee佘詩曼IG勁吸金？20位香港KOL／藝人IG Post收入公開