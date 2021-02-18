撰文： 蔡浩騰 最後更新日期： 2021-02-18 17:56

高達模型動漫風手機改圖教學｜由於新冠肺炎疫情的關係，即使男人長年以來的夢想 － 1：1 大小的可動高達站立在日本橫濱海岸，我們仍無緣親眼見證，只能在網上的影片、相片之中目睹這部高達的風采。 而在云云相片當中，有一專業攝影師就以高超的拍攝技巧以及調色技術，將橫濱高達以動畫風格的色彩示人，叫人一時之間分不清那究竟是相片還是動畫截圖。

攝影師神技下的動畫色彩橫濱1：1高達

今次介紹的 hiro（ひろカメラ@Twitter）乃專業級的攝影師，日常作品以煙花以及城市夜景為主，對於低光拍攝絕對有一手。hiro 早前於 Twitter 上首先放出了他所拍攝的 1 ：1 橫濱高達夜景，因為調色細節非常接近動畫，叫大眾網民大呼精彩，而其後再追加的日間照片也是大顯攝影功架。

如果不預早告知，各位可能會以為這張是某段高達動畫影片的截圖吧？（圖 ひろカメラ@Twitter）

👇👇👇按圖放大看 ひろカメラ 拍攝之橫濱高達照片👇👇👇

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用手機 App 輕鬆做到動漫風格相片

從一系列的照片中，可見 Hiro 作為職業攝影師的功力無容置疑，然而要做到類似的動漫風格，並不一定要有專業設備，即使只有一部智能手機，只要配合簡單的 Apps 及幾個步驟，一樣可以做到。

記者隨手在網上找來一張橫濱高達的側拍圖（左），不消1分鐘就改為類似 hiro 上載的動漫風格（右）（圖 The Japan Times）

而且不單止是高達／機械人／模型可以模仿動畫風，同樣的步驟就連風景相都可以在一分鐘內變成新海誠動畫一般鮮豔唯美！以下就先為大家送上幾張《香港01》科技玩物頻道記者自製的範例👇👇👇

👇👇👇按圖放大看製作動漫風圖片改圖 6 大步驟👇👇👇

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同場加映：東雲うみYouTube穿小背心砌高達超吸睛、4個愛玩具性感女YouTuber

去不到日本看高達，其實都可以上網睇美女砌高達的。早前一位名為東雲うみ的美女突然在 YouTube 出現，她的頻道只有三條影片，卻在一個月內收獲近 5 萬訂閱，原因其實都相當明顯，就是她 G Cup 的傲人身材。

下筆之時，東雲うみ組裝高達模型的影片已經直衝 30 萬 view，影片的縮圖亦在各大網站廣為流傳（圖 Youtube）

其實要數對玩具有認識、有興趣的女 YouTuber，又豈止東雲うみ一個？《香港01》科技玩物記者就尋遍 YouTube，搜羅了幾個風格活潑、又對玩具模型特別有認識的美女 YouTuber 推介給各位 Follow，同時也放上各人多張美照圖輯供大家欣賞👇👇👇

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同場加映：Gundam高達最想駕駛機體TOP10

Gundam 高達機動戰士系列的機體多如繁星，除了高達之外亦有像渣古、老虎、AEU、末日號角等非常多系列。如果說最想駕駛哪一部MS（Mobile Suit）的話，最近日本Futaman就舉行了一個投票排行榜，一齊看看當中的TOP10名單：

👇最想駕駛Gundam高達機體投票 TOP10排名👇

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