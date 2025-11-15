機密檔案這樣傳輸最隱妥　點對點加密＋不留痕跡　最大支援15GB

今天給大家介紹一款加密檔案分享工具Public Send instances，它的前身是Firefox Send，但因為服務遭到濫用Mozilla決定將它關閉，釋出原始碼後來自荷蘭的開發者分叉（Fork）、透過社群繼續維護程式碼，Send特色是以點對點加密方式傳輸檔案，在分享時同時具備自動失效的鏈結，確保檔案不會永久保存於網路上。



全球志願者搭建的開放式Send服務

近排發現Send開源專案有提供「Public Send instances」，簡單來說就是開放式的Send執行個體，也就是來自各國的志願者以Send程式碼自行架設的檔案分享服務，這些服務提供不一樣的儲存條件限制，包括檔案大小、保存時間、下載次數和伺服器國家。

若原有Send服務無法使用或各項條件不符合需求（例如需要更大的可上傳容量），使用者也可從這些開放式執行個體去找到適合的替代方案。

比較有趣的是在這項專案頁面還提供Uptime狀態紀錄，可查看每個執行個體的即時狀態，任何人都可加入這項計劃，以Send程式架設自己的檔案分享服務，再將網址更新到這份列表。

網站資訊

網站名稱：Public Send instances

網站鏈結：https://github.com/timvisee/send-instances/



使用教學

1. 瀏覽執行個體列表

開啟「Public Send instances」GitHub頁面就會看到這些Send執行個體，第一個就是荷蘭開發者架設的服務，下方還有各個不同網址、可上傳檔案大小、保存時間、下載次數限制和國家。

其實這些服務看起來都差不多，也都是使用Send程式架設的檔案分享工具，主要的伺服器地區為美國和歐洲，例如德國、荷蘭、瑞士、葡萄牙、土耳其、法國、捷克等。

2. 選擇並測試伺服器

找了其中一個伺服器位於瑞士的Send進行測試，開啟後一樣有中文界面，可上傳檔案容量提升至15GB（原始服務只支援2.5GB），保存時間最多七天、檔案可被下載1000次。

直接將檔案拖曳到上傳欄位，接著就是等待上傳完成，上傳時會提示目前進度。

3. 上傳與產生分享連結

上傳成功後服務會加密檔案，同時產生可供分享的下載鏈結、QR Code。

透過檔案鏈結即可從服務端取得檔案，因為是採點對點加密方式分享檔案，服務端無法直接開啟檔案，必須透過下載鏈結上面的密鑰才能解密、獲取檔案，相對來說也更具安全和隱私。

5. 檢查服務狀態

這些由志願者提供的Send網站不一定100%都可正常連線、使用，透過Uptime狀態頁面可查看它們的連線情形，如果出現問題的服務會顯示在最上方，從下方「Live Status」找一些整體上線率較高的服務使用會更保險，也避免可能出錯而無法取得檔案的機會。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】