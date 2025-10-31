iPhone Apple Wallet 疑外洩私隱？有沒有想過，你的身份證號碼、信用卡資料，會無故出現在陌生人的 iPhone 上？近日，Facebook 用戶 Jennachord 拍 Reels 警告網民，iPhone 內置的電子錢包 Apple Wallet 可能會將你的個人私隱、信用卡資料意外流出。Jennachord 指她購買了新手機，並將舊 iPhone 交給家人使用。家人為 iPhone 進行「清機」重設後，再以「機過機」形式從另一部iPhone轉移資料，完成後卻發生意想不到的怪事！



更新：實試發現Apple Wallet 特性，或可解釋事件起因，詳情可跳到本文最尾位置。

iPhone Apple Wallet疑外洩私隱？｜Ai生成圖片

換iPhone 機過機｜驚見陌生人私隱情報

正常情況下，iPhone 進行重設後機內一切資訊、登入帳戶、密碼資料理應全部刪除。然而 Jennachord 家人進行「機過機」資料轉移後，驚見「新手機」內的 Apple Wallet 竟藏有幾十張不明來歷的卡片，包括多名不同名字的陌生人的信用卡、會員證、電子登機證，甚至是記錄身份證號碼、全名、出生日期的 COVID-19 疫苗接種資訊。由於事件令人人自危，影片轉眼就在網上瘋傳、達12萬點擊。

（影片來源）

今日我看到別人私隱｜何時到我情報被洩？

最初他們以為這些卡片只是範例，上面的人名、資料只是虛擬個資只供用家參考；但事主到 Apple Store 利用 demo 機求證，發現所有陌生人資訊全部熟實！這令他們非常擔心，無故取得別人的資訊已很不安，更擔心自己的私隱會否同樣因類似情況錯誤地落入他人手網上。

網民：有可能誤與別人情報混合

有網民估計，事主似乎是將舊 iPhone 轉交給家中老人家使用，老人家進行「機過機」資料轉移時，會否錯誤地將其他二手機靠近，所以將不屬於他的資料複製到新機內，才導致今次事件？

事件已交Apple處理｜不用過度驚慌

事主已正式向 Apple Store 報備求助，她已按照建議即時更新密碼，並交由工程師官方調查，需要將3至4日、暫未有回應。有網民留言指「外國都曾有相似情況發生」，但經記者追查後未找到相關報導，似乎這次是很特殊的個別事件，因此各位讀者不需要過度驚慌。

事主指事件已交由Apple工程師官方調查，需要將3至4日、暫未有回應。

事件起因分析：「出事」在事主家人的Apple ID

原來，蘋果電子錢包Apple Wallet 內的資料分兩類：

1 支付卡：一切與電子支付有關的信用卡、儲值卡、交通卡，都是與 Apple ID 綁定的，一旦登出ID後即隨之自動刪除。

2 票券：比如打針紙、電子登機證、戲飛、會員證等，此類「票券」如沒有經由人手刪除，會一直保留在Apple Wallet內，如在手機 Wallet保有「票券」情況下，讓其他Apple ID 戶口登入，這些「票券」更會連結到新戶口。

來一個簡單示範

圖1：右邊有靈動島屏幕的稱為「iPhone A／戶口A」、左邊M字額機種稱為「iPhone B／戶口B」

圖1：右邊有靈動島屏幕的稱為「iPhone A／戶口A」、左邊M字額機種稱為「iPhone B／戶口B」

圖2：iPhone A logout「戶口A」後，登出而不清機

圖2：iPhone A logout「戶口A」後，登出而不清機

圖3：可見iPhone A 的 Wallet內已清除支付卡，只留下「票券」，此時 login「戶口B」一次。

圖3：可見iPhone A 的 Wallet內已清除支付卡，只留下「票券」，此時 login「戶口B」一次。

圖4：再登出「戶口B」，並將iPhone A 完全清機，確認此機沒登入任何Apple ID，Wallet內也沒有任何「票券」。

圖4：再登出「戶口B」，並將iPhone A 完全清機，確認此機沒登入任何Apple ID，Wallet內也沒有任何「票券」。

圖5：再次在iPhone A登入「戶口B」，便會發現「戶口A」的「票券」不單被納入「戶口B」，更重新在Wallet內出現！

圖5：再次在iPhone A登入「戶口B」，便會發現「戶口A」的「票券」不單被納入「戶口B」，更重新在Wallet內出現！

實驗證明了甚麼？為何iPhone Apple Wallet 會出現別人的票券？

事主強調讓給家人用的 iPhone 是從Apple Store購買的一手機，那「出事」的很可能其實是他家人的Apple ID，也許過去曾經登入過別人的iPhone，在不知情下Apple ID 吸納了一些不屬他的「票券」，並在戶口轉移資料時，從iCloud上一拼下載到新手機內。

事主強調讓給家人用的 iPhone 是從Apple Store購買的一手機，那「出事」的很可能其實是他家人的Apple ID

當然，以上只是一種假設的可能性，真相仍要等事主向Apple了解。但有一點可以肯定，就是Wallet內的「票券」如不手動清除，下一位手機使用者即使沒有你的Apple ID，都可輕易取得你的「票券」；如若要將iPhone轉送／轉讓，事前必須做足「清除所有內容和設定」這一步，才能安全保障私隱。