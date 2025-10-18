Gmail隱私重大升級！郵件將無法被解密？1類人可率先使用這功能
撰文：T客邦
出版：更新：
Google近日宣布，Gmail將支援客戶端加密（Client-side Encryption, CSE）功能，讓使用者能對外發送的郵件也具有更高的隱私保護。此功能目前在Google Workspace的Enterprise Plus權限級別，搭配Assured Controls的企業環境中率先推出。
與過去不同的加密方式
過去Gmail傳輸時多數依靠TLS加密，僅保障郵件在Google與收件伺服器之間的傳輸安全；但郵件內容一旦到達伺服器端，Google有機會解讀與儲存。而這次推出的CSE則會在郵件上傳至Gmail伺服器之前，於使用者瀏覽器端先行加密，讓郵件真正做到無法被解密儲存，保障用戶隱私。（標題與收件人資訊則不在加密範圍內）
這也意味著，即使Gmail收信者使用Outlook、Yahoo、企業郵件等不同平台，也能接收這類加密郵件，無需事前交換憑證。收件者會收到通知信件，點擊連結後以訪客模式登入或輸入一次性驗證碼，方可閱讀內容。
+1
功能啟用與限制事項
- 若用戶在撰寫郵件時才開啟CSE，已輸入的內容將被清空。
- 此功能預設狀態為關閉，必須由Google Workspace的管理員在單位或群組層級開啟。
- 僅支持具備符合資格的帳號方案。
對於重視商業機密、客戶資料保密或監管法規要求較高的企業來說，這項功能具備實際意義。未來若Google推出給一般Gmail用戶的版本，普通用戶也有機會享受這種更強的郵件安全保護。
不過，從目前資訊看來，端到端加密僅限於特定企業級方案，普及度仍待觀察。對於中小企業、自由工作者或個人用戶而言，仍應搭配現有加密工具或外部安全郵件服務作為補強。
延伸閱讀：Gmail用戶注意 AI詐騙鎖定帳戶備用碼 5個步驟自保防身份遭盜取（點擊連結看全文）
+2
Gmail假期詐騙別上當！假發票、勒索、名人3大術 這樣做避風險Gemini AI直接閱讀Gmail郵件有隱私憂慮？留心關閉後會有這些影響Gmail將棄用6位數簡訊驗證 改以QR Code上陣提升帳戶安全防詐騙Google發紅色警報！18億Gmail用戶恐收「AI詐騙信」黑客手法曝光25億Gmail用戶資料恐有外洩危機 Google力推Passkey強化帳戶安全Gmail隱藏5大技巧｜指定時間銷毀信件保護機密內容/回收+排程郵件
【本文獲「T客邦」授權轉載。】