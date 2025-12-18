內地瘋搶這部AI神機！一句話自動點外賣　卻因太強遭大廠圍堵？

豆包手機自發布以來迅速引發科技圈熱議。



該機定價3499元（人民幣，下同），一經上市便被搶購一空，二手平台最高炒至3.6萬元。

用戶只需發出語音指令，豆包手機上的AI助手就能自動在屏幕上點擊、滑動，跨越App的邊界，完成點外賣、比價等一系列操作。

不過在豆包手機推出後，出現了多家App禁止AI操作手機，甚至無法正常登錄局面。

然而，豆包並非國內最早的有AI助手功能的手機，其他廠商都有自己的AI Agent，為什麼只有豆包遭到了大廠的圍堵？

據搜狐科技報道，中國計算機學會常務理事、知名網絡安全專家譚曉生近日在節目中表示：

「豆包這次其實做的很出色，但豆包手機的策略更激進。」

「其他的手機廠商也在做各種各樣手機的智能助手，但是他們比較保守，例如並沒有碰用戶微信、支付寶的操作。」

「豆包動了這些超級App，會造成商業模式的重大改變，等於砸了這些超級APP的飯碗。」



