免費Nano Banana提示詞範例網站　風格多樣處理仔細　AI繪圖救星

為了要測試最新Nano Banana Pro模型的生成圖片能力，應該有不少使用者竭盡所能設計困難的提示詞，如果你和我一樣對提示詞很苦惱，沒什麼靈感的話建議參考「OpenNana提示詞圖庫」網站，這裏收錄不少範例（大約有超過400個），可從中搜尋、找出一些別人製作好的圖片，並且參考提示詞、經過修改後製作出自己需要的圖片。



推薦！兩大AI圖片提示詞精選GitHub網站

本文要推薦給讀者朋友「Awesome Nano Banana Images」和「GPT4o Image Prompts」兩個網站，這是GitHub上使用者整理的圖片提示詞精選，主要是收錄各種實際應用在 AI 圖片生成工具的範例，同時附上提示詞，方便使用者去研究和學習如何在AI生成圖片。

看完才發現原來AI圖片工具可以有這麼多的用法，並不是只能製作圖片而已，包括一些效果編輯，或是加入文字等，都能透過AI工具快速完成，即使是不熟悉繪圖軟體的使用者也能輕鬆做到。更重要的是Nano Banana Pro更新後對於中文已經可以正常顯示，少了手動編輯的過程，相對來說也更節省時間。

這些案例都被整理在GitHub上，也是非常具有參考價值和實用的免費資源，大家可以去了解一下。

1. 網站資訊

網站名稱：Awesome Nano Banana Images

網站鏈結：https://github.com/PicoTrex/Awesome-Nano-Banana-images/



網站名稱：GPT4o Image Prompts

網站鏈結：https://github.com/songguoxs/gpt4o-image-prompts



2. 使用教學

Awesome Nano Banana Images：Nano-Banana精選圖片庫

+ 5

首先介紹「Awesome Nano Banana Images」網站，這也是Nano-Banana精選圖片庫，但不限於這項工具，其他的AI圖片產生器一樣可以提示詞來生成圖片。

開啟後從案例找到各種圖片生成範例，在寫這篇文章時一共有110種範例。

點選後就會看到圖片和生成方式，有些需要先輸入一張圖片、修改提示詞，在說明裏會標記出哪些資訊需要修改，依照說明設定即可生成類似效果。

GPT4o Image Prompts：近500個實用範例收錄

+ 2

另一個「GPT4o Image Prompts」收錄的圖片生成範例更多，總數量接近500個！而且依照編號有不同的頁面（前100個提示詞、100-200個提示詞），本身有中文說明，其中有不少厲害的範例，很難想像這些圖片其實都可以透過AI工具生成或後製出來。

和前面介紹的Awesome Nano Banana一樣都是點選案例後就會看到生成效果，下方會有中英文提示詞，其實兩種都可帶入使用，不過英文通常會更為精確，如果想要修改提示詞也可以透過Gemini、ChatGPT等AI工具協助翻譯。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】