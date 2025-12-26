GPT Image 1.5對決Google！AI生圖識中文字　編輯功能這款更強大

近期，Google釋出全新的Gemini 3 Pro Image更新（簡稱Nano Banana Pro），AI生成圖片終於進入可以正確顯示中文的時代！這對中文使用者來說是一大利多，不但生成圖片更有效率，也不用後續調整編輯，幾乎是生成後就能直接使用，不僅如此，還有轉換影像風格、結合多張圖片等功能，AI思考能力變得更強大。



OpenAI的反擊：GPT Image 1.5即時登場

有鑑於此，OpenAI不得不急起直追，繼前幾天推出全新GPT-5.2模型，再帶來全新「GPT Image 1.5」圖片生成模型！大家一定很好奇GPT Image 1.5更新帶來哪些改變呢？

簡單來說它不是只改良生成圖片效果，更重要的是能夠更好理解使用者輸入的提示詞，包括更遵循指令，對圖片進行更準確的編輯修改，而且生成圖片速度提升四倍！如果厭倦以往ChatGPT在生成圖片時總是需要一段時間等待，這次GPT Image1.5更新對於速度提升會很有感。

OpenAI與Google的策略差異

OpenAI和Google走的路線不太一樣，ChatGPT偏向透過多次「反覆修改」讓生成的結果更好，因此維持圖片一致性就成為它的目標，例如使用者在與AI進行互動、編輯圖片時始終能夠維持圖片精確性。相較於Google的Nano Banana Pro可能一次就能生成接近成品的圖片還是不太一樣。

如果使用者的主要任務是編輯現有圖片，例如替換某個人物髮型、穿著，將風景照更改成不同時間，或是把人物帶入另一個不同的主題等，真的可以試試看GPT Image 1.5，或許效果會比Nano Banana Pro來得更好也不一定喔！不過GPT Image 1.5目前還無法100%正確生成中文字，仍存在部分文字顯示錯誤等問題，相較於之前有改善一些，好消息是可以透過多次的修改來讓文字顯示正常。

網站資訊

．網站名稱：ChatGPT Images

．網站鏈結：https://chatgpt.com/images



ChatGPT Images使用教學

開啟功能與輸入提示詞

開啟ChatGPT後點選左上角「圖像」會看到GPT Image圖片生成功能，直接輸入要生成圖片的提示詞，或是在圖片上套用其他風格，點選下方的風格、選擇圖片就能快速編輯，最下方也有一些範例。

我直接複製之前在Gemini 3 Pro Image一文使用的提示詞，試試看GPT Image 1.5會生成什麼樣的效果。

體驗生成速度與初步校閱

接著就會在ChatGPT對話功能建立圖片，生成速度上有明顯比之前要快一些。

下圖是使用GPT Image 1.5生成的中文圖片，可以看到有些文字還是會有問題（例如下圖的個、驟、後、姿勢和臂等字），反覆和AI進行對話來修正這些有問題的字，不過要注意免費版很容易達到圖片生成上限。

影像風格轉換實測

GPT Image 1.5更擅長的是對圖片進行編輯、修改，試著上傳一張真實圖片，再讓ChatGPT將它重新繪製為動漫風格，同時保留原始圖片中的文字。

除了第二個畫面最左側多了一個人以外，基本上沒什麼太大問題，而且原始圖片中文字也能正確顯示。

中文海報設計

測試一下讓GPT Image 1.5生成中文海報，乍看之下好像還不錯，問題依然還是在部分中文字無法正確顯示。

使用相同提示詞讓Nano Banana Pro生成圖片，效果其實也很不錯，而且重點明顯，最重要的是中文字可以正確顯示，幾乎沒有錯字發生。

精準的圖片細節修改

最後再來測試GPT Image 1.5編輯修改圖片的功能，不得不說這些測試下來會發現這個效果最棒，我試著將一張真實拍攝的照片傳送給ChatGPT，並透過提示詞要求AI將照片替換成夜晚的效果。

實際附上轉換前後的對照，看得出來細節部分都很不錯，而且這還只是單次編輯後生成的圖片，如果需要更多的細節微調，也可繼續和AI溝通。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】