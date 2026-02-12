Tiktok母公司字節跳動（ByteDance）推出的 Seedance 2.0 AI影片生成技術橫空出世，其強大與像真度，難至令一些專業人士表示感到「毛骨悚然」。它只需一段錄音或一張照片，就能運算出極高流暢度的動態影片，甚至能自行腦補背景細節。不少專家指出當中的私隱爭議，官方推緊急措施設生成限制。（本文附香港免費玩方法）



AI生成影片太真爆私隱爭議．官方緊急「熔斷」保底線

不過中國知名數碼頻道「影視颶風」公開試玩片，主持潘天鴻在標題甚至明言Seedance 2.0的能力勺「有點恐怖」。原來，潘天鴻以自己的相片試製AI片，系統竟可在未獲授權下，單靠他的相片，精準辨識出潘天鴻的聲音！令他懷疑 Seedance 2.0 在網絡搜尋了他的舊影片，並進行聲音採樣。此外，更有人發現Seedance 2.0可輕易「復活」已故巨星或模擬公眾人物，爆出嚴重的私隱及版權危機。

影視颶風分析 Seedance 2.0 影片生成功能

更有人發現Seedance 2.0可輕易「復活」已故巨星或模擬公眾人物，爆出嚴重的私隱及版權危機。

AI 生成影片會否引發私隱及版權災難？

一方面 Seedance 2.0 人氣太盛，有關方面開始限流。此外，業界專家紛紛指出當中的侵權及私隱風險，字節跳動似乎亦意識到「玩大咗」，面對外界對私隱及侵權的強烈質疑，字節跳動在 24 小時內採取了罕見的雙重措施緊急「煞停」：

1 功能熔斷：官方在旗下的「即夢」、「豆包」等平台更新規則，系統會自動攔截包含真人樣貌的圖片或影片素材，現時僅保留經過生物驗證後，才能以「數字分身」使用該功能，換言之大家不能再隨意拿明星照片來製片了。



2 倫理澄清：官方強調「創意的邊界是尊重」，承諾優化後才重新上線。



香港用戶如何免費試玩 Seedance 2.0？

雖然因版權及私隱考慮，Seedance 2.0 的能力受限，但仍然有不少香港人蠢蠢欲試。現時香港用家想玩比較轉折，YouTube XYZ Channel 在 Threads 教路 ( @phonehkxyz )：

1）先下載並成功登陸一個抖音戶口（注意不是國際版 TikTok）

2）再利用Android手機，以瀏覽器尋找一個第三方程式「應用寶」

3）在「應用寶」內尋找「小雲雀」app

4）在「小雲雀」內以抖音戶口 Login

5）之後督可以使用「沉浸式短片 Seedance 2.0」

6）雖然免費但有每日上限，玩一次要50點（每日送 130點 積分）

7）可以課金（人民幣 $79 蚊／每月包 1200 積分），因抖音需實名登記，很難開多個戶口玩。

不過提醒大家，申請內地抖音需實名認證，步驟繁複，試玩前要自行衡量風險。