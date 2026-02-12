小米Tag歐洲多國上架　同時支援Apple與Google　比AirTag更優秀？

傳聞已久的小米Tag終於來了。目前小米Tag已經在歐洲多國上架，法國官網顯示單個售價17.99歐元（約合167.14元港幣），四件套售價59.99歐元（約合557.36元港幣）。



外觀上比蘋果的AirTag相對更有設計感一些，整體是橢圓造型，白色主體+一圈銀環，自帶掛繩孔。機身厚度7.2mm，採用CR2032紐扣電池供電，續航可達1年，搭載藍牙5.4和NFC功能。小米Tag最大亮點是同時支持Android的Find Hub和蘋果Find My雙定位網絡。

遺憾的是，最早爆料提到的UWB版本目前缺席。據悉，缺失UWB的核心原因是其兼容雙定位網絡，而蘋果Find My網絡僅自身AirTag支持該技術，這也是同類雙網追蹤器的共性設計。小米後續可能還會推出支持UWB的版本，但具體時間未知。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】