Apple新版Siri再遇挫折！多項AI功能將推遲上線　工程師透露原因

蘋果原計劃是在iOS 26.4上推出更具個性化、更智能的Siri，但現實情況是蘋果再次遇到了技術挫折。即將推出的Siri新功能，將不得不分散到後續的多個iOS版本中上線，而不會按照預期，全部集中在春季發布的iOS 26.4裏。



自iOS 18發布以來，用戶就一直在等待Apple Intelligence版本的Siri。早在2024年的全球開發者大會上，蘋果就首次展示了這些令人期待的功能，但隨後卻宣佈將新版Siri的上線時間推遲一年。

此後蘋果一直將目標鎖定在iOS 26.4，然而在內部測試中，系統出現了一些不可預見的問題。Siri有時無法正確處理複雜的查詢請求，且對指令的響應時間過長，這種體驗顯然未達到蘋果的上架標準。

受此影響，蘋果工程師已被告知轉而在iOS 26.5中進行進一步的內部測試，這預示着大部分新功能將順延到該版本。在內部版本中，iOS 26.5已經包含了對Siri功能的詳細說明，並加入了一個用於開啟個性化功能的預覽開關，允許Siri深度調取短信和郵件等用戶私有數據。

參與測試iOS 26.5的員工反饋稱，該更新雖然涵蓋了蘋果此前承諾的所有核心能力，包括個性化、屏幕感知以及跨應用執行操作的能力，但目前的運行穩定性仍不理想，準確性方面依然存在待解決的瑕疵。

此外蘋果還計劃加入一些尚未公開的新特性，例如圖像生成或增強型的網頁搜索選項。這些功能此前已在iOS 26.4的部分測試中露面，其中圖像生成主要依託Image Playground，而網頁搜索則負責彙總並提煉來自網絡的即時訊息。

值得關注的是，iOS 27依然保留了更為重大的變革計劃。蘋果的目標是為Siri添加類似於聊天機器人的交互能力，使其能夠更好地與Gemini、Claude以及ChatGPT等對手競爭。這個版本的Siri將與iOS 27進行系統級的深度集成，成為未來蘋果生態的核心交互中樞。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】