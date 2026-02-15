新年祈福｜想知馬年運程？手機求籤即知結果　黃大仙網上祈福教學

農曆新年將至，不少香港市民都希望在新一年伊始，為自己與家人祈求平安順遂。每逢大年初一，黃大仙祠總是香火鼎盛，人潮絡繹不絕。不過，現代生活節奏急速，加上不少人身處海外或未能抽空前往參拜，傳統的祈福方式亦隨着科技而有所轉變。

近年來，嗇色園因應善信需要，持續推出網上祈福服務，即使未能親臨現場，也能透過手機或電腦完成祈願儀式，讓新年祈福不再受時間與地域限制。



網上祈福的操作非常簡單，善信登記時需要提供的內容，包括姓名、性別、陽曆出生日期、電郵地址及所在地區，涵蓋香港、內地及海外，方便不同地方的善信參與。完成基本資料後，便可撰寫簡短的祈願內容，字數雖有限制，卻更講求心意凝聚。這些祈福訊息會由道長於指定儀式中代為稟告，形式上延續了傳統祈福的精神。

農曆新年，除了祈福外，求籤也是不少人希望了解未來一年運程的方式。即使無法親臨現場求籤，也能透過手機APP體驗求籤的樂趣，甚至獲得詳細的解籤分析。

現在市面上有多款專為求籤設計的App，例如「車公廟靈簽」。該應用程式收錄了車公廟籤筒內所有靈籤，並且提供詳細的解籤功能，幫助使用者理解籤文的寓意。不論是求事業、求健康，還是求財運，都能在籤文中找到指引。

「車公廟靈簽」不僅操作簡單，還特別針對不同籤文提供對應的解讀，讓使用者能更清楚地了解自己所求的問題是否能有好兆頭。以下分享 5 個 iOS、Android 都可下載的求籤 App。

