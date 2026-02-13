小米REDMI電競顯示器上架！200Hz高刷屏1ms響應時間　僅售這價

小米商城近日上新了一款入門級電競顯示器——REDMI顯示器G25，其首發價格定為609元，頗具性價比。



這款顯示器配備了24.5英寸的Fast IPS面板，擁有1920×1080的FHD分辨率，能呈現出清晰細膩的畫質。其200Hz的超高刷新率與1ms GTG的快速響應時間，極大地減少了高速運動畫面中的拖影現象，非常適合玩《英雄聯盟（LOL）》、《CS2》等主流電競遊戲。

REDMI顯示器G25，其首發價格定為609元，頗具性價比。（小米官網）

更多REDMI顯示器G25詳細介紹：

+ 6

同時，REDMI顯示器G25還支援G-Sync和Free-Sync技術，這兩項技術能有效保持顯卡與顯示器之間的幀率同步，從而減少畫面撕裂和卡頓，讓遊戲體驗更加流暢。

在色彩表現上，該顯示器覆蓋了100%sRGB和95%DCI-P3的色域範圍，且每台顯示器在出廠前都經過了逐一校色，色準ΔE小於2，同時支援HDR400，無論是日常辦公、觀看影音還是進行輕度設計，都能滿足需求。

此外，為了保護用戶的視力，這款顯示器採用了DC調光技術，降低了頻閃，並獲得了TÜV萊茵的低藍光認證，長時間使用也不易造成眼部疲勞。

在設計上，REDMI顯示器G25採用了三邊微邊框結構，支援-5°至15°的俯仰調節，還可以壁掛使用，非常靈活。接口方面，它配備了HDMI 2.0和DP 1.4接口，可以輕鬆連接PC、遊戲主機和筆記本等多種設備。並且，該產品還提供三年的原廠整機保修服務以及售後工程師上門服務。

【延伸閱讀】國產Android新平板均搭天璣9400晶片 vivo、OPPO、Redmi誰更強（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】