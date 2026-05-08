Focal Hekla一體式7.1.2系統試聽體驗｜以往玩音響總要面對一個難題：聽音樂和看電影的要求完全不同，很多時要分開兩套獨立系統來建置 。最近發現法國高階音響品牌 Focal 推出全新一體機 Mu-so Hekla，徹底顛覆傳統，打破影音分家的妥協 。如果你都想親耳體驗，Focal Powered by Naim Shop-in-Shop 精品店已在荔枝角區開幕，即刻帶大家去試玩及購買品牌各種新產品。



一體機真的能做到 7.1.2 全景聲嗎？

先看看硬件規格。Mu-so Hekla 的拉絲陽極氧化鋁材外殼呈現出冰冷岩石質感 。內裡卻藏著驚人爆發力，總共配置了 15 個喇叭單元，輸出功率高達 660W 。最誇張的是它單靠一部機身就能釋放出覆蓋 7.1.2 聲道的聲音 ，支援 Dolby Atmos 技術，輕鬆營造出極具震撼力的立體空間感 。配合專利 ADAPT 技術，系統會自動根據你的房間實際環境微調音效 ，確保有最好的發揮。

旗艦音響支援多種連接功能

日常使用方面，它配備 HDMI eARC 和光纖輸入，接駁電視或遊戲機都非常方便 。內建 Naim Pulse Platform 最新串流技術，用家可以直接無縫連接 Spotify、Tidal 或 Apple AirPlay ，完全配合現代人的音樂串流習慣。

Focal Mu-so Hekla 功能表

單元配置：15 個獨立喇叭單元

總輸出功率：660W

支援聲道：最高支援 7.1.2 聲道 Dolby Atmos

有線輸入：HDMI eARC、光纖 TOSLINK、RJ45 乙太網

無線技術：Wi-Fi 6、Bluetooth 5.1、AirPlay、Google Cast

重量：15.5 kg

建議零售價：$29,800

親身來到陳列室試聽感覺如何？

為了一探究竟，我預約了位於荔枝角的 Focal Powered by Naim 精品店試聽 。這個陳列室佈置結合了溫馨雅緻的生活空間理念，有一種回到家的放鬆感 。店員非常專業，先讓我自然地瀏覽各產品系列，然後慢慢引導我了解當中的技術細節 。

實際試聽 Hekla 音效表現有驚喜

坐下來實際試聽，Hekla 的表現的確讓人滿意。看電影時，前向式低音單元營造的低音深沉且包覆感強 。切換到聽音樂模式，獨家 Sphere 模式利用牆面與天花板反射聲波，聲音異常清晰而且極具逼真感 。一部機就能滿足看電影、玩遊戲和聽音樂的要求 ，完美把卓越性能與易用性融合在一起 。

Focal Powered by Naim Shop-in-Shop 精品店

地點：香港九龍荔枝角長順街 7 號西頓中心 12 樓 02 室

開放時間：星期一至五 上午 9 時 15 分至下午 12 時 30 分；下午 2 時至 5 時 30 分（星期六、日及公眾假期休息，必須預約）

預約電話：2771 8209