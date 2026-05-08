iPhone 18 Ultra 傳聞是一部「空間 iPhone」裸眼 3D 翻Hit？｜關於iPhone 18 系列的傳聞愈吹愈大，有傳Apple 為頭戴裝置 Apple Vision Pro 開發的空間運算（Spatial Computing）專利技術，將會搬到最頂級配置版本「 iPhone 18 Ultra 」上。



裸眼 3D 回歸？iPhone 18 Ultra 或是一部「空間 iPhone」

根據最新的供應鏈消息，三星（Samsung）正在幫蘋果研發一款代號叫「MH1」或者「H1」的全新螢幕。它不是普通的 OLED，而是內置了奈米結構的全像層（Holographic Layer），將來手機螢幕的影像，會像N年前任天堂3DS那種「裸眼3D」一樣浮於玻璃上面，增加三維深度感，實現「裸眼3D空間影像」。

iPhone 18 Ultra 傳聞：採用三星全像顯示屏或支援裸眼3D空間影像

到底怎麼做到的？全像顯示技術大解密

你可能會問，以前那些 3D 手機不是會看得人頭暈嗎？這次似乎不一樣。這款螢幕用了「繞射光束轉向」技術，再配合升級版的眼球追蹤。螢幕會根據你的眼睛位置，精準地把光線折射到你眼裡。你只要稍微傾斜一下手機，就可以「繞到側面」去看影片裡的物體，感覺就像在看一個真實存在的 3D 模型，這種 360 度的觀察感真的非常前衛。

這款螢幕用了「繞射光束轉向」技術，再配合升級版的眼球追蹤。螢幕會根據你的眼睛位置，精準地把光線折射到你眼裡。

畫質會變差嗎？2D 與 3D 的完美平衡

大家最擔心的解析度問題，蘋果似乎也想好了。據說這片 H1 螢幕在處理一般的 2D 工作（比如刷社交媒體或看網頁）時，依然能保持滿滿的 4K 解析度。只有在你播放空間影片或特定 3D 內容時，全像層才會啟動。這種「零畫質損失」的切換方式，解決了以往 3D 螢幕畫面會變糊的痛點。

據說這片 H1 螢幕在處理一般的 2D 工作（比如刷社交媒體或看網頁）時，依然能保持滿滿的 4K 解析度。

空間計算的下一步：手機就是你的 3D 窗口

其實蘋果的高層之前就暗示過，把數位世界跟實體世界融合是「必然的」。如果這部空間 iPhone 真的成真，那它就不只是換個外殼那麼簡單，而是整個操作邏輯都會變。想像一下，以後視訊通話，對方好像就坐在你面前的空間裡，或者玩遊戲時地圖是立體浮現的。雖然目前還在研發初期，但這種「把 Vision Pro 塞進口袋」的想法，確實讓人非常期待。