Windows 打機加速秘技，隱藏「終極效能」模式啟動方法｜想用盡自己的電腦效能打機？只需要一句指令便可以做到！平時Windows系統為了平衡工作的電量及續航力，都不會將效能提升至最高。不過系統原來內藏「終極效能」模式，只需要做幾個簡單步驟、一句指令，就可以將這隱藏模式啟動，同盡電腦效能。



相信不少電腦用家成日埋怨，不知為何自己的電腦擁有不錯的硬件配置，可是無論工作或打機時都感受到「卡頓」、「幀率不足」的情況。其實因為系統為了平衡用家工作與電量續航力，都不會讓硬件全速運行。

如果大家不擔心電量續航力問題，只是想完全提升電腦效能，不妨可以考慮跟以下幾個簡單步驟啟動「隱藏終極效能」模式，將電腦用到最盡。

如不介意減低續航力，打機前啟動終極效能模式，更爽更順。（遊戲截圖）

👇👇即睇如何啟動「隱藏終極效能」模式步驟方法👇👇

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開啟終極效能模式指令 👉 powercfg -duplicatescheme e9a42b02-d5df-448d-aa00-03f14749eb61

簡單幾步就可以將電腦效能完全提升，無論打機、工作等都會更加順暢。不過要留意是，同時耗電率亦會提升，如使用筆電的話，最好連接電源使用會較好。

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Windows 11 在介面上變化相當大，亦加入了眾多好用的新功能，以下就為大家送上懶人包，讓大家率先了解新版本的特點。



同場加映：介面變化以外，Microsoft 還指出 Windows 11 不論是工作、遊戲甚或是與人溝通方面都會比從前的版本優勝👇👇👇