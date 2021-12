IG教學｜Instagram 年末／新年必玩　3大方法整九宮格Story教學

IG教學|又到 2021 年尾,很多人都喜歡在元旦前後回顧一下今年發生過的事,而最簡單的方法,就是看看用來記錄生活的社交軟件,就能回憶起今年發生的大小事。每年這時候,不少人都會在 Instagram 分享自己今年哪些 Post 最多人 like,如果你還不知道怎樣玩的話,以下 3 個方法就能幫你輕鬆製作這類九宮格圖。



【1】Instagram Bestnine 網頁版

第一個介紹的是,Instagram Bestnine 網頁版,只要在網站上輸入 IG 帳戶名,就能找到 2021 年最多 like 的九宮格圖,配合 IG 網頁版上載非常方便。不過 Instagram Bestnine 網頁版的使用人數極多,所以有時load很久也未能讀取到圖片,可能要多「F5」幾次才能看到專屬的九宮格圖。

Instagram Bestnine 網頁版

【2】Top Nine: For Instagram

第二個介紹的,是 iOS 專用的 App,下載完「Top Nine: For Instagram 」後,首頁選「Best OF 2021」,再輸入 IG 帳戶名,App 就能自動幫你分析 2021 年這個帳戶最多人 like 的 9 個 post,下方更會顯示今年出了多少個 post 和得到多少 like。之後按下「share」,可以直接把九宮格圖用 post 或 story 形式分享。

【3】BestGrid for Instagram

Android 用家亦可以透過「BestGrid for Instagram」App 製作九宮格圖,在首頁輸入 IG 帳戶,再按「Create」。這個 App 也能幫你分析 2021 年最多人 like 的 9 個 post,更會指出今年出 post 數量﹑Follower﹑總 like 數,以及留言 4 項數據,再按下「save」即可馬上分享到 story,或可選擇把九宮格圖儲存在手機內,非常方便。

👇👇Instagram 3大方法整九宮格 Story 教學👇👇

+ 5

