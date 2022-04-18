手機電池續航力增加方法｜「手機冇電」，看到這四個字可能不少人都背脊發涼，現在有什麼比「手機冇電」更令人崩潰。手機的電池屬消耗品，隨使用時間和充電次數，電池健康會逐漸下降是正常情況，不過原來有一些使用壞習慣，有機會加快耗電。如果想改善有關情況，就要改掉以下手機使用習慣。



1、螢幕亮度太高

手機螢幕的亮度會直接影響手機耗電，如果長期使用最大亮度，不只會增加耗電，更有機會影響眼睛健康。建議把螢幕亮度改成「自動」，根據使用環境自動調查適合的亮度。

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螢幕亮度太高，隨了會增加耗電，更有機會損害眼睛健康（Google 圖片）

2、App 背景操作

部分用家喜歡在 Apps 之間不停切換，沒有關閉 App 的習慣，但部分 App 會在背景繼續運行，這些 App 會增加手機的耗電。因此， 一些短時間不會開的 App，建議使用完後即時關閉。

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3、提醒通知

當 App 有提醒通知時，就算沒有使用手機，螢幕也會因此開啟，顯示有關通知。每次螢幕喚醒都會增加耗電，想電池續航力提升，建議把不必要的 App 提醒通知關閉。

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4、開長藍牙、定位

藍牙和定位功能開啟後，手機會不斷尋找附近的藍牙裝置，以及更新手機定位。不斷收發這些信號也有機會增加電量消耗，建議如非正在使用，可關閉藍牙和定位功能。

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針對 iPhone 的電池續航力，部分舊型號 iPhone 升級 iOS 15.4 後，發現電池續航力有下降的情況。其實只要配合一些適當的設定，就能幫 iPhone 慳電，以下即分享 10 個必睇慳電貼士：

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