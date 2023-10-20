Gmail 清位教學｜Google 旗下的電郵服務 Gmail，其最大優點就是在不付費的狀況下都可以擁有一個電郵地址及最多 15GB 的儲存空間，然而由年前開始，Gmail 的空間被迫要與 Google 其他服務分享，令 15GB 容量很快就爆滿，大量的 Gmail 清理技巧亦在網上廣傳。



日前就有網民發現一個「魔法指令」，輸入後竟然可以定點刪除 Gmail 中的無用郵件，一次過釋出大量空間。

一個指令清理 37% Gmail 空間？

Kazuho Oku 是一位日本的 Gmail 用戶，更是最普遍的免費用戶，儲存容量只有 15GB。日前 Kazuho 就在其 Twitter 帳戶上分享，指出他的 Gmail 空間 15GB 日前爆滿，如果不進行大掃除，之後都不可以收發電郵。

而為了快速清除空間，他就在網上找到一條指令，只需要在 Gmail 的搜尋列鍵入：

「is:unread category:promotions older_than:1y」

就可以即時找到 1 年以上未讀的宣傳類郵件，再將之全數刪除就可以釋出大量空間。

Gmail 網頁版本最多一頁只能顯示出 50 封電郵，但如果在搜尋後按左上方作全選，在畫面中間就會多出一行「選取所有符合條件的對話」，按下即可以自動全選，此時按刪除即可以完成清理。👇👇👇

「選取所有符合條件的對話」，按下即可以自動全選

按照 Kazuho 的實際經驗，單是刪走以上的郵件之後，佔用空間就瞬間由 15GB 降至 9.38GB，「瘦身」比率達到 37％ 以上。

手機 Gmail App 專用 4 個搜尋指令

另外值得一提的，是雖然搜尋功能不限手機或電腦使用，但手機版本的 Gmail 並沒有完整的搜尋器、且只能逐封刪除，要進行搜尋也只能靠輸入指令，故如果需要清理 Gmail 的讀者最好是準備電腦、用網頁瀏覽器整理。

不過如果閣下只能用到手機、又急需要進行 Gmail 的清理，可以用到以下 4 個文字指令進行快速選取👇👇👇

最後提醒大家，選取、清理之後，Gmail 的空間並不會即時空出，移除了的 Email 會先被送至垃圾桶，這些垃圾如果不加理會，將會在存放 30 天後消失，但如果真的急需空間的話，就馬上去清空垃圾桶吧！