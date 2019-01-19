【寵物節2019】5大特色零食不可錯過　造型獨特又好味

一連3天的「香港寵物節2019暨國際寵物用品博覽」來到第二天，入場人數有增無減。場內貨物五花八門，但依然以寵物糧食為主。《香港01》寵物頻道記者Winky特地為各位寵主嚴選了5款特色寵物零食，當中包括新奇的狗狗食用格仔餅及藥膳零食等，想知道更多請繼續觀看下文！

正所謂「民以食為天」，毛孩們也不例外！相信不少寵主到訪寵物節都是為了滿足家中貪吃的主子。以下這5款寵物零食均是由記者精心挑選，有些靠造型取勝，有些則充滿「內涵」，對毛孩的健康大有益處。

【1】特色潔齒零食

貪吃的毛孩們一看見零食便會發狂！這攤檔推出的零食種類繁多，當中不乏罕見零食，如羊胃壁、袋鼠肺、袋鼠筋、火雞頸及鯊魚骨等。負責人指，店內零食均產自澳洲及日本，由於質地較硬，所以全部也具有潔齒功效，毛孩能一邊享受零食一邊清潔牙齒。各款零食的價錢由HKD$48至$88不等。

攤位：42 Teeth （Z01）

這攤檔推出的零食種類繁多，且有潔齒功效。（何穎琪攝）

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【2】自助夾零食

這攤檔在芸芸攤位中分外突出，皆因他們所售的寵物零食並非預先包裝好，而是像「夾糖」般讓客人自由配搭。要是家中毛孩比較「細食」或挑食，寵主也可按照個別需要配搭。

負責人指，市面上一般採用烘乾法製作零食，但這樣做或令部分營養流失。因此該檔售賣的零食均是天然風乾生曬而成，款式多達30種。多款零食的價錢劃一為每HKD$85/100克，而店主推介的鰻魚零食則以HKD$1/1克出售。

攤位：華珮辦館（D77）

這攤檔所售的寵物零食並非預先包裝好，而是像「夾糖」般讓客人自由配搭。（何穎琪攝）

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【3】狗狗可食用「格仔餅」

「格仔餅」一向也是港人最愛，有沒有想過原來毛孩也可品嚐到「格仔餅」？店主親手製作了多款特色零食，其中包括「狗狗格仔餅」、零食脆片、狗狗蛋糕等。「狗狗格仔餅」有3種口味供選擇，分別為芝士、紫薯及黑芝麻杞子，每塊售HKD$35。至於人手製零食脆片則為HKD$200/3包。

攤位：VETBED HK / 狗餅店（D69）

「狗狗格仔餅」有3種口味供選擇，分別為芝士、紫薯及黑芝麻杞子。（何穎琪攝）

【4】藥膳零食粒

這攤檔推出了藥膳零食粒，分為馬肉及鹿肉兩種口味。零食粒含有不少養生原料，例如人蔘、靈芝、蜂皇漿等。馬肉口味的功效主要為改善關節問題；鹿肉口味則以補充鈣質為主。價錢為HKD$60/50克或HKD$90/200克。

攤位：Pet Super（L59）

這款藥膳零食粒含有不少養生原料，例如人蔘、靈芝、蜂皇漿等。（何穎琪攝）

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【5】牛鞭潔齒骨

潔齒骨的選擇越來越五花八門，而這攤檔推出的潔齒骨竟是由牛鞭所製，更有多種不同造型！店員指牛鞭質地比其他潔齒零食更硬，因此會比較耐咬，最適合喜歡磨牙的毛孩們。牛鞭潔齒骨的價錢為HKD$250/3包。

攤位：Petisserie 寵‧愛點（J35）