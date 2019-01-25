【緝毒】史賓格犬搗破價值6000萬元私煙　黑幫懸紅拿下牠的頭顱

狗狗天生嗅覺遠比人類靈敏，因此經常在偵查危險品時大派用場。英國一頭專責偵查走私煙草的緝毒犬，竟因表現太過出色，而招來死亡恐嚇，當地黑幫不惜高價懸紅取牠性命。

英國Pembrokeshire郡裏有一頭「身價不菲」的狗狗，光是牠的頭顱已值25萬港元，牠就是Scamp。

Scamp可謂是身價最高的緝毒犬。（IG@bwyk9）

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Scamp是一頭專業的緝毒犬，專責偵查走私煙草，由專門訓練工作犬的英國公司BWY Canine所培訓。牠於過去5年共成功搜獲近600萬英鎊（約6000萬港元）的走私煙草。然而，牠彪炳的戰績卻惹來了黑幫不滿，甚至懸紅25萬港元殺牠。

Scamp的訓練員Stuart Phillips表示，有些惡人去年曾對他們發出死亡恐嚇。（IG@bwyk9）

Scamp的訓練員Stuart Phillips表示，有些惡人去年曾對Scamp的頭顱懸紅25,000英鎊（約25萬港元），令他們不得不暫時停止工作。Stuart更指連他也收到了死亡威脅，不但他車子的擋風玻璃被人惡意打破，連輪胎也被刺破了。

Scamp屬於史賓格犬，天生嗅覺極為靈敏。（IG@bwyk9）

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雖然受到不法分子恐嚇，但Scamp現時仍完好無缺。Scamp是一隻史賓格犬，這種犬種因天生嗅覺極為靈敏，而且服從性高，很多地方也會訓練牠們成為緝毒犬，香港紀律部隊如海關及懲教署也曾用史賓格犬執行任務。