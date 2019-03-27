牧羊犬趴牆頂吠路人惹網民批評　主人fb解釋後　大家都支持狗狗了

大家可能有看過圍牆上的貓，不過圍牆上的狗呢？ 台灣彰化市有一隻古代牧羊犬經常會趴在圍牆上，由於牠的體型過於巨大，不少路人經過時都被牠嚇一跳。更有路人會向牠丟石頭，甚至拿木棍打牠......

彰化圍牆上的狗被放到Facebook群組裡討論。（Facebook圖片：彰化人大小事）

早前，有網民在Facebook群組「在彰化人大小事」張貼了「圍牆上的狗」的照片，引起不少居住在附近的網民留言，更指曾經被牠嚇到。

狗主人其後發文道歉，並解釋愛犬趴在圍牆上的來龍去脈。原來狗主家裡養了兩隻古代牧羊犬「Micki」和「龍龍」，而趴在圍牆上的是狗姐姐「Micki」，今年五歲。由於牠天生失聰，所以無法從聲音了解外界發生的事情，亦無法理解狗弟弟「龍龍」突然激動的原因。

牠曾經被路擲石頭。（Facebook圖片）

爬上圍牆只為看家

Micki會趴在圍牆上，全因為牠聽不到聲音，為了解外面的情況，於是沿著後院的平台，走到圍牆上。Micki經過連月練習，才能成功走到圍牆上。

不少網友都擔心牠會摔下來，狗主指，「我害怕她會從牆上掉下來，曾經試過把牠綁在車庫。可是，牠一整天在睡，睡到有人去叫牠，牠才會驚醒。」因為Micki在地面上的時間比在牆上多，偶爾察覺街上有異樣，牠才會爬到圍牆上，所以狗主才隨牠。

牧羊犬因聽不到聲音，而跑到圍牆上。（Facebook圖片）

曾遭路人虐待

「牠站在那已有3、4年了，以前不大會對人吼叫，自從牠被人用石頭丟過、木棍戳過好幾次受傷後，牠就變得戒心很重。」主人指，她曾經教導Micki看指令，如果路人發現牠亂吠，可以把食指放在嘴唇，做出噤聲的動作，甚至雙手插腰，牠都能看懂。

狗主人指出，在她發文當天，有人特地跑來看Micki，並向牠丟石頭，「我聽到跑出去，人已經跑了。我不怪任何人，只是希望你們了解牠的情況，這是牠對外面好奇的方法。」

持續被路人虐待，狗狗難免會起戒心。（Facebook圖片：彰化人大小事）

網民怒斥虐狗路人

由於Micki聽不到聲音，也沒辦法了解牠吠叫的聲量，有時候的確會嚇到路人，狗主在文末再次跟受影響的路人道歉，「對於被他嚇到的人，真的很抱歉。」

狗主作出回應後，不少網民都留言支持Micki，更指責曾對牠丟石頭的路人「丟石頭太過份」、「不懂丟石頭的心態」、「丟石頭的人一定會有報應」。更有網民建議狗主，可以在牆上張貼告示，讓人知道怎樣對待Micki，甚至安裝閉路電視，避免路人再擲石傷害牠。