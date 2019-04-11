替狗狗建迷你豪華狗屋　有風扇有電視　網民：住得比我好！

你家狗狗有私人房間嗎？ 在英國便有隻狗狗，擁有自己私人房間，當中更有風扇、電視、電燈以及照片等等。原來這除了是主人對牠的愛外，更是因為這狗狗曾遭虐待，甚至拒絕與人類接觸。幸好現在已打開心扉，更成為狗醫生。而主人建這狗屋，是希望能牠能休息得更舒適，好好生活下去。

這是我的新家！我很喜歡呀！（faecbook@Zook the General. & Sgt Buster）

擁有此豪華大屋的狗狗，是12歲大的斯塔福群牛頭爹利犬Buster，牠的主人是47歲的Sean Farrell，他們一起生活在英國已有2年多。近日，Sean為了讓狗狗生活得更舒適，便決意為家居來個大改造。

~點擊圖片看這豪華狗屋設施~

這狗屋實在比許多人住的小房間還要精美。（faecbook@Zook the General. & Sgt Buster）

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曾遭虐待怕人類

據Sean表示：「狗狗Buster曾經有過不愉快經歷，牠受前主人虐待，因此不喜歡和人類在一起，而且早已習慣一個人獨自呆著。當然，在散步或有食物時，牠還是樂於近人，但仍是對人類缺乏信心。這兩年來，我和家人努力為Buster重新建立起對人類的信心，我們帶牠四處去接觸不同的人。如今Buster已有很大的改變，牠更成為一隻出色的狗狗醫生。」

連牆上也有精美小擺設。（faecbook@Zook the General. & Sgt Buster）

用愛建更舒適狗窩

現在，狗狗Sean會和主人一起去不同的家庭、醫院和腦部損傷康復診所，探望當中有需要的人。而為了讓Sean在家裡住得更舒適，主人Sean更決定要在家中一角，打造一個狗狗的私人房間，讓牠可以在自己臥屋裡靜靜地休息。

也許Buster最希望的，還是主人有更多時間陪在身邊。（faecbook@Zook the General. & Sgt Buster）

Sean只用了約100英鎊（約1000港元），買來了一些木板，便開始動手製作狗屋。雖然他沒有任何木工的經驗，但他有堅毅的決心。據Sean在Facebook社交平台表示，他共花了4天時間，才把狗狗屋子搭好。而且在小房子裡，還有一些裝飾品，包括照明用的燈、電風扇、相架、盆栽等等。「我還特意在狗狗小房子裡，放了一部平板電腦作為Buster專用的電視機。而小房子裡所有設備，都是用電池供電，以免有漏電危險。」

曾經Buster不喜歡與人相處，但如今已是一隻出色的狗醫生。（faecbook@Zook the General. & Sgt Buster）

除此以外，Sean還將自己以前養的一隻狗狗Zook的照片，掛在狗狗的小屋子裡。Zook曾是一隻網紅狗，牠身患殘疾，但幸好得到Sean的寵愛。雖然在17歲時已去世了，但一直在Sean心裡佔著重要位置。不過，Sean也表示，自己也是因為Zook，才有機會碰到Buster，因此也會很珍惜與Buster一起的日子。

大家都極喜歡這狗屋，更大讚主人很體貼。（faecbook@Zook the General. & Sgt Buster）

網民看到如此精美的小狗屋後，紛紛留言表示：「這絕對不能讓我家的狗看到。」、「住得比我自己還要好！」、「竟然有電視！比我房間還高級。」、「可借我沒這才能把小屋子建起」。

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