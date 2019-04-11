狗狗照鏡初體驗　以為有同伴出現超興奮

家中寵物照鏡時有何反應呢？不少科學研究都指出，暫時只知道猴子和海豚等智力較高的生物，能夠認出鏡中影像是自己。而貓咪和狗狗，則可能以為鏡中影像是另一隻生物，因此照鏡時會有很大反應。而這隻初次照鏡的狗狗，當看到鏡子影子後，竟然興奮莫名，更搖著尾巴跳來跳去，一副討玩的樣子。

這是狗狗第一次照鏡的珍貴影片。（Daily Mail）

在網上不時都會有趣寵物片的出現，而最近有段狗狗照鏡後，搖著尾巴超興奮的影片在網上瘋傳。雖然只看到狗狗在鏡前吠叫，然後又撲前退後，一副討玩的樣子。看著尾巴那快速搖擺，狗狗看來真的很想有新朋友陪玩。影片隨即引起不少網民回應，指狗狗實在太可愛了！

影片中是隻混種的德國牧羊犬，據主人稱狗狗是第一次照鏡子，所以牠對鏡子影像充滿好奇。只見狗狗對著鏡子大叫，並跳來跳去，忽然又向前衝後退，但一直沒有得到回應。而主人只是在旁笑著，似乎也覺得狗狗行為很有趣。

~點擊圖片看其他狗狗照鏡時的奇特反應~

狗狗照鏡後會有不同反應，有些狗狗會很平靜，當沒事發生過。（Getty Image）

+ 6 + 5 + 4

網民看到影片後，都說狗狗可愛極了。「狗狗真可愛」、「看來狗狗需要一個弟弟或妹妹」、「狗狗看來很高興，看牠的尾巴擺動得多快！」

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